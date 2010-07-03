Удаленный футболист в Англии выключил свет на стадионе

Футбольный матч в Англии был прерван после того, как расстроенный игрок выключил свет

Матч региональной лиги чемпионата Англии по футболу между "Челтнем Сарасенз" и "Кидлингтон Девелопмент" едва не сорвался после того, как спортивная арена неожиданно погрузилась во тьму.

Прожекторы отключил игрок Джулиус Мурага, который получил во втором тайме красную карточку и покинул площадку. Через пять минут свет зажгли, матч продолжился. Некоторые болельщики на своих страницах в соцсетях утверждали, что Мурага решил сорвать встречу в знак протеста против решения судьи. Но сам футболист заявил, что все произошло совершенно случайно – просто он перепутал рубильники.