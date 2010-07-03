"Спартак" потерпел третье поражение подряд в чемпионате России

Футбольный клуб "Спартак" уступил "Уфе" со счетом 0:1 в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Автором единственного гола стал защитник "Спартака" Николай Рассказов, он забил в свои ворота на 13-й минуте игры. "Уфа" во время игры пыталась несколько раз забить "Спартаку", однако ни один удар не пришелся в створ ворот.
После поражения "Спартак" опустился на седьмое место в турнирной таблице. На его счету на данный момент 14 очков. "Уфа" занимает шестую строчку с 14 очками, опережая столичный клуб по результатам личной встречи.
14 сентября "Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу" в матче девятого тура чемпионата России по футболу. Встреча на "Открытие Арене" завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
В составе хозяев забитым мячом отметился Самюэль Жиго (12-я минута), у гостей отличились Владимир Ильин (47) и Отман Эль-Кабир (60).
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