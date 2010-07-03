"Спартак" дома проиграл "Уралу"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Московский "Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу в матче девятого тура чемпионата России по футболу. Встреча на "Открытие Арене" завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе хозяев забитым мячом отметился Самюэль Жиго (12-я минута), у гостей отличились Владимир Ильин (47) и Отман Эль-Кабир (60).

В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место с 14 очками в активе. В следующем туре 20 сентября столичный клуб сыграет в гостях с "Уфой".