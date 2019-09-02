"Спартак" уступил в дерби двух столиц. "Зениту" помог VAR и чудо-гол Жиркова

1 сентября матч "Спартака" и "Зенита" закрывал восьмой тур Российской премьер-лиги. Поединок на "Открытие Арене" закончился победой сине-бело-голубых с минимальным счетом. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошло дерби Москвы и Петербурга и почему система видеоповторов снова переломила ход игры.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Прошедший тур порадовал нас множеством неожиданных и интересных матчей. "Сочи" одержал первую победу в сезоне, так еще и с "Рубином" в гостях", так еще и со счетом 3:0. "Локомотив" на своем поле проиграл "Ростову", а Евгений Чернов сотворил спасение сезона. Так что "Спартак" и "Зенит" просто обязаны были выдать мощный матч, чтобы достойно завершить тур перед паузой на игры сборных. Однако дерби двух столиц выдалось не таким уж ярким.

"Зенит" активнее начал встречу и сразу же бросился в высокий прессинг. Опасный момент у гостей возник на 12-й минуте. Эмилиано Ригони после паса Сердара Азмуна протащил мяч в штрафную, сбросил на Артема Дзюбу – капитан сборной России пробил рядом со штангой. После первой двадцатиминутки инициатива перешла к футболистам "Спартака". На 29-й минуте со стандарта мог отличиться Андре Шюррле, но удар немца оказался сильно выше ворот.

А спустя три минуты красно-белые все-таки забили гол. Аяз Гулиев навесил в штрафную, голкипер гостей Андрей Лунев кулаками выбил мяч, но на подборе оказался Зелимхан Бакаев, который обработал мяч, переиграл защитников "Зенита" и с небольшим рикошетом зарядил снаряд в сетку. Однако главный арбитр встречи Виталий Мешков посмотрел повтор эпизода и отменил взятие ворот, так как в момент обработки мяча до удара Бакаев подыграл себе рукой.

Психологически это определенно подстегнуло "Зенит", потому что после решения рефери гости с удвоенной силой ринулись на ворота красно-белых. На 37-й минуте неплохой момент организовали сине-бело-голубые: Игорь Смольников скинул мяч Магомеду Оздоеву, тот пробил, но удар заблокировал Самуэль Жиго. А на 41-й минуте Юрий Жирков уже официально открыл счет в матче. "Зенит" подавал угловой, мяч пролетел мимо всех и отскочил к 36-летнему полузащитнику. Жирков фантастически красиво отправил снаряд в девятку – без шансов для Александра Максименко.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Второй тайм оказался гораздо скучнее первого. Не только из-за отсутствия голов, но и из-за отсутствия моментов как таковых. Тем не менее "Зенит" был ближе ко второму мячу, нежели "Спартак" – к тому, чтобы сравнять счет. У красно-белых возникла неплохая ситуация для гола на 59-й минуте. Айртон решил пробить издалека, но не слишком опасный удар едва не превратился в забитый мяч из-за рикошета от ноги Бранислава Ивановича. К счастью для "Зенита", Андрей Лунев успел среагировать и спасти команду. А Иванович тут же исправился и нейтрализовал опасность после отскока, выбив снаряд за лицевую.

Дальше давил только "Зенит". На 72-й минуте Дзюба вновь не использовал свой шанс – после навеса Оздоева Артем мог головой отправлять мяч в сетку – снаряд прошел рядом со штангой. В следующей же атаке он мог отличиться, но замешкался и упустил возможность для удара. А уже в компенсированное время едва не реализовал выход два в два Магомед Оздоев. Но Александр Максименко уверенно разобрался в ситуации. Куда опаснее было то, что случилось после этого эпизода – Оздоев задел ногой вратаря "Спартака", тут же к игроку "Зенита" подлетел Георгий Джикия, и завязалась стычка, которую, правда, оперативно устранил главный арбитр.

Сине-бело-голубые благодаря победе над "Спартаком" поднялись на вторую строчку в таблице. Петербургский клуб на данный момент имеет 17 очков – столько же, сколько "Краснодар" и "Ростов". Но по дополнительным показателям "Зенит" расположился между двумя южными командами. Команда Олега Кононова же откатилась на шестую строчку, как и "Локомотив", имея в своем активе 14 очков. Но чемпионская гонка для московских клубов еще не закончена – наоборот, все только начинается.