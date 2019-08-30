"Брага" ударила "Спартаку" в голову. Как красно-белые попрощались с еврокубками

29 августа состоялся ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы между московским "Спартаком" и португальской "Брагой". Красно-белые уступили со счетом 1:2 и по сумме двух игр вылетели из еврокубков. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел поединок на "Открытие Арене" и почему поражение "Спартака" может серьезно ударить по всем российским клубам.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В первом матче с "Брагой" команда Олега Кононова выполнила план-минимум: пропустила всего один мяч. Увы, сама не забила ни одного, но ответная игра (тем паче дома) позволяла исправить свое положение и вывернуть ситуацию так, чтобы выйти в групповую стадию Лиги Европы. Нужно было забить два мяча, не пропустить. Или пропустить, но тогда забить на два больше. В общем, вариантов для выхода в следующую стадию еврокубков была масса. И более того – все они выглядели плюс-минус реалистичными. На деле же вышло совсем по-другому.

"Спартак" неплохо начал ответную встречу. Контролировал мяч, контролировал ход игры. В середине тайма удалось создать несколько опасных моментов. Сначала удар Эсекьеля Понсе заблокировал защитник "Браги", а затем после стандарта неточно головой пробил Самуэль Жиго. Казалось, что под натиском хозяев португальцы рано или поздно просядут и позволят забить гол. Но получилось наоборот: перед самым перерывом гости неожиданно похоронили все надежды "Спартака" на дальнейшее участие в Лиге Европы.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На 42-й минуте автор единственного гола в первом матче Рикарду Орта мощно пробил с левого края штрафной и положил фантастический мяч в дальний угол. Да так, что вратарь "Спартака" Александр Максименко даже не прыгнул. А в добавленное к первому тайму время Орта оформил дубль. "Брага" убежала в контратаку, Рикарду решил зарядить издалека – снаряд отрикошетил от ноги Жиго и залетел в угол. Вряд ли эти оба гола Орты вытекали из игры, но это уже было не важно. Важно было то, что для прохода в следующую стадию красно-белым требовалось забить четыре.

Конечно, ни о каких четырех мячах за тайм можно было не мечтать – спросите у "Краснодара". Так оно и вышло: команда Олега Кононова забила лишь один гол, и то в самой концовке игры. На 89-й минуте "Спартак" выбрался в позиционную атаку, едва не потерял мяч (его тут же красиво и хладнокровно вернул Наиль Умяров), затем Айртон прорвался в штрафную и пробил по воротам. Снаряд отрикошетил от защитника и попал точно в ноги Зелимхану Бакаеву, который расстрелял ворота Лимы Матеуса. Но на большее красно-белых не хватило, и в итоге поединок закончился победой гостей.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

К сожалению, поражение от "Браги" ударило не только по "Спартаку", но и по всему российскому футболу. Дело в том, что после этого матча Португалия еще больше приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА, сократив отставание до 0,767 балла. При этом у нашей страны осталось всего четыре представителя в еврокубках, тогда как у наших преследователей – пять. Что это значит? В случае, если Португалия обойдет Россию в таблице, мы потеряем одно место в Лиге чемпионов (два вместо трех). Кроме того, победитель отечественного чемпионата при жеребьевке группового этапа ЛЧ окажется во второй корзине, а не в первой (как, например, "Зенит" в этом сезоне и "Локомотив" – в прошлом). Это значит, что российским клубам потенциально попадутся более сильные соперники, а, следовательно, шансы на выход в плей-офф будут стремиться к нулю.

Насколько вероятно, что Португалия обойдет Россию в таблице коэффициентов УЕФА? Шанс катастрофически большой. Для того, чтобы сохранить позиции, нашим клубам нужно по максимуму проявить себя в еврокубках. В первую очередь, "Зениту", который в очном противостоянии обязан обыграть "Бенфику" и выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Что касается "Локомотива", то ему придется прыгнуть выше головы в матчах с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером". А "Краснодару" и ЦСКА – обязательно выйти из группы и пытаться пробраться как можно дальше в Лиге Европы. Что из этого удастся претворить в жизнь – увидим в ближайшие месяцы.