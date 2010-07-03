"Локомотив" узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

21:23
21:23
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Фото: ТАСС/David Klein/Sportimage
Футболисты столичного "Локомотива" узнали своих будущих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Московский клуб сыграет с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером". Жеребьевку турнира провели в Монако.
"Локомотив" и его соперники попали в группу D. В качестве действующего чемпиона Италии "Ювентус" был посеян в первую корзину. По словам экспертов, за последние пять лет итальянский клуб дважды выступал в финале Лиги чемпионов, в прошлом сезоне дошел до 1/4 финала. Победителем турнира "Ювентус" становился дважды за свою историю. Еще семь раз команде доводилось выходить на поле в финале.
Посеянный во вторую корзину "Атлетико" за последнюю пятилетку также дважды принимал участие в финальном матче Лиги чемпионов. Однако обе игры завершились не в его пользу. В прошлом сезоне клуб стал вторым в чемпионате Испании.
Немецкий "Байер", посеянный в третью корзину, был финалистом Лиги чемпионов в 2002 году. Он занял четвертое место в национальном чемпионате прошлого сезона и тогда же уступил "Краснодару" в 1/16 финала Лиги Европы.
Календарь матчей "Локомотива" в Лиге чемпионов опубликуют позже. Известно, что матч первого тура московские футболисты проведут 17 или 18 сентября.
Финал Лиги чемпионов-2019/20 состоится 30 мая. Он пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле.
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