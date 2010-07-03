Американская гонщица погибла, пытаясь побить рекорд в 768 км/ч

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Автогонщица из США Джесси Комбз погибла, пытаясь превзойти собственный рекорд скорости. Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, автомобиль с реактивным двигателем, которым управляла 36-летняя Комбз, разбился в пустыне Алворда в штате Орегон 27 августа. Детали случившегося не уточняются.

В 2013 году американская гонщица побила женский рекорд по скорости езды на четырехколесном автомобиле, установленный еще за 48 лет до этого. Средняя скорость заезда Комбз составила 632 километра в час, а максимальная – 732 километра в час. В сентябре 2016 года спортсменка обновила свой рекорд, повысив показатель до 768 километров в час.

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