Американская гонщица погибла, пытаясь побить рекорд в 768 км/ч

Автогонщица из США Джесси Комбз погибла, пытаясь превзойти собственный рекорд скорости. Об этом пишет The Washington Post.
По информации издания, автомобиль с реактивным двигателем, которым управляла 36-летняя Комбз, разбился в пустыне Алворда в штате Орегон 27 августа. Детали случившегося не уточняются.
В 2013 году американская гонщица побила женский рекорд по скорости езды на четырехколесном автомобиле, установленный еще за 48 лет до этого. Средняя скорость заезда Комбз составила 632 километра в час, а максимальная – 732 километра в час. В сентябре 2016 года спортсменка обновила свой рекорд, повысив показатель до 768 километров в час.
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