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21:35

Американская гонщица погибла, пытаясь побить рекорд в 768 км/ч

за рубежом происшествия спорт

21:35

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Фото: соцсети

Автогонщица из США Джесси Комбз погибла, пытаясь превзойти собственный рекорд скорости. Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, автомобиль с реактивным двигателем, которым управляла 36-летняя Комбз, разбился в пустыне Алворда в штате Орегон 27 августа. Детали случившегося не уточняются.

В 2013 году американская гонщица побила женский рекорд по скорости езды на четырехколесном автомобиле, установленный еще за 48 лет до этого. Средняя скорость заезда Комбз составила 632 километра в час, а максимальная – 732 километра в час. В сентябре 2016 года спортсменка обновила свой рекорд, повысив показатель до 768 километров в час.

Ранее сообщалось, что олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд нашли на побережье одного из норвежских островов. Ее обнаружили около гидроцикла в бессознательном состоянии. Попытки медиков реанимировать девушку успехом не увенчались.

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