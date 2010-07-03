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Знакомые погибшей вице-чемпионки мира по кикбоксингу рассказали о ней

"Не хочется в это верить": знакомые – об утонувшей вице-чемпионке мира по кикбоксингу

происшествия эксклюзив

18:14

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Фото: соцсети

Знакомые вице-чемпионки мира по кикбоксингу Элины Гисмеевой поделились с Москвой 24 своими воспоминаниями об утонувшей в Севастополе спортсменке.

Ученица Гисмеевой Валерия рассказала Москве 24, что погибшая всегда была веселой, жизнерадостной и светлой.

"В первую очередь хочу сказать, что Элина Алмазовна – человек с большой буквы. Она для всех ее учеников была родным человеком. Нам всем очень тяжело думать об этой трагедии. Никто не хочет в это верить", – поделилась она.

Для меня Элина была очень близким человеком. Я ее любила как родную сестру, даже как маму, и люблю до сих пор. Она должна была прожить еще много лет!
Валерия
ученица погибшей спортсменки

Собеседница Москвы 24 добавила, что Гисмеева вела здоровый образ жизни, всегда заботилась и переживала за каждого из своих учеников.

Подруга погибшей Дина добавила, что спортсменка всегда была душой компании. "Ее воспитанники и клиенты к ней тянулись не только как к тренеру, но и как к человеку", – подчеркнула она.

Еще одна близкая подруга и коллега спортсменки Римма рассказала, что вице-чемпионка по кикбоксингу хотела стать прокурором.

"Она свободно владела английским языком, была очень коммуникабельна и эрудированна. Она жила идеями, никогда не сидела на месте. В ее голове было очень много планов на будущее", – пояснила Римма.

Ее очень ценили как спортсмена, как замечательного тренера и просто как хорошего и светлого человека. Это огромная утрата для родителей, близких, ее воспитанников и всей Федерации Мурманской области по кикбоксингу.
Римма
коллега погибшей спортсменки

Несчастный случай на территории яхт-клуба в Севастополе произошел 4 августа. В этот день чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева утонули во время шторма.

По предварительным данным, несмотря на штормовое предупреждение, одна из девушек прыгнула с пирса и стала тонуть. Вторая бросилась ей на помощь, но также не смогла выплыть. Поднять тела из воды не удавалось до утра из-за погодных условий.

Президент Федерации кикбоксинга России Вадим Украинцев рассказал "Интерфаксу", что Федерация будет оказывать помощь семьям погибших. А само происшествие он назвал большой трагедией. По словам Украинцева, 3 августа в Севастополе завершились сборы команды. Вечером 4 августа оставшаяся группа спортсменок должна была вылететь. Утонувшие девушки до отправления в аэропорт захотели пройтись по набережной. Их видели в последний раз за полчаса до трагедии.

Вместе с тем замначальника управления гражданской защиты Севастополя Владимир Беспалый рассказал, что трагедия произошла на территории яхт-клуба, не предназначенной для купания. Кроме того, спасателей там тоже нет. Следственный комитет приступил к доследственной проверке обстоятельств ЧП.

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