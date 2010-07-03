Российская туристка утонула в Черногории

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Россиянка утонула в Адриатическом море в Черногории 25 июля. Об инциденте сообщило национальное телевидение страны.

По информации экстренных служб Черногории, 74-летняя гражданка России утонула рядом с пляжем Самсара в поселке Бечичи. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть. Как уточнили в Оперативном коммуникационном центре, следов насилия на теле женщины не обнаружено.

Согласно данным службы статистики Черногории Monstat, в прошлом году курорты страны посетили примерно 335 тысяч российских туристов. Они стали вторыми по численности после сербов, составив 16,3% от общего числа гостей.

Ранее сообщалось, что российская туристка провела 20 часов в открытом море близ острова Крит. Женщина пришла на пляж, чтобы искупаться, и пропала. Оказалось, ее унесло в море на надувном матрасе. Муж и дочь россиянки обратились за помощью к дежурным спасателям. В поисковой операции приняли участие корабль береговой охраны, частные катера, водные мотоциклы и лодки спасателей. Пропавшую туристку обнаружил пилот самолета европейского агентства по контролю границ Frontex. Ее подняли на борт самолета и доставили в больницу.