Олимпийская чемпионка Вибеке Скофтеруд погибла в Норвегии

30 июля, 00:27
Фото: Фото: @vibekeskofterud
На побережье одного из норвежских островов найдена мертвой олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на норвежский телеканал NRK.
Сообщается, что с вечера субботы норвежская лыжница перестала выходить на связь. Позднее ее объявили в розыск.
Скофтеруд обнаружили около гидроцикла в бессознательном состоянии. Попытки медиков реанимировать девушку успехом не увенчались.
По словам представителя полиции, в момент происшествия лыжница была одна, причины смерти еще предстоит выяснить.
По предварительным данным, 38-летняя спортсменка погибла в результате несчастного случая.
Вибеке Скофтеруд – чемпионка Олимпийских игр в Ванкувере (2010), она дважды завоевывала золотую медаль на чемпионатах мира (2005, 2011).
После завершения карьеры норвежка поддерживала связь со спортивным миром, вела активный образ жизни. Она была экспертом на местном телевидении во время Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, участвовала в реалити-шоу.
Погибшая входила в список кандидатов на пост тренера женской национальной команды Норвегии.
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