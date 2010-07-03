Борзаковский рассказал о подготовке к ОИ-2004 в пионерском лагере

Фото: ТАСС

Олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский рассказал RT, как готовился к ОИ-2004 в Афинах.

По словам спортсмена, тренировки проходили "традиционно". "Главный сбор прошел в Чебоксарах – в пионерском лагере "Росинка" на противоположном берегу Волги", – уточнил легкоатлет, отметив, что именно там он провел "основную часть тренировок перед Олимпийскими играми".

Кроме того, до главного сбора в Чебоксарах, вспоминает спортсмен, "готовились в Киргизии, Кисловодске, был еще сбор в Туле непосредственно перед вылетом в Афины". "Все сложилось идеально, мы подошли к 100-процентному пику формы", – подытожил Борзаковский.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной РФ на Олимпийских играх 2020 года. Медведева назвала статус посла большой честью. XXXII летняя Олимпиада будет проходить в столице Японии с 24 июля до 9 августа.