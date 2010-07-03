Сборная России выступит на ОИ-2020 без каких-либо ограничений

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Сборная России выступит на летней Олимпиаде 2020 года в Токио без каких-либо ограничений, сообщил в интервью "Коммерсанту" президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.

По его словам, уверенность в этом основывается на ряде фактов. В частности, все условия, которые были записаны в решении исполкома МОК от декабря 2017 года о статусе российских спортсменов в Пхенчхане, полностью выполнены.

Он добавил, что с марта прошлого года ОКР обладает всеми правами и обязанностями, прописанными в Олимпийской хартии для Национальных олимпийских комитетов.

"Это означает, что мы будем выступать в Токио под флагом России и со всей национальной атрибутикой. Собственно, в последнее время и руководители МОК, выступая в публичном пространстве, неоднократно подчеркивали, что данная неприятная страница перевернута. Поэтому мы с оптимизмом и воодушевлением готовимся к Токио", – заключил он.

Из-за допинговых скандалов сборная РФ на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане выступала без национального флага и гимна по решению Международного олимпийского комитета.

Спортсмены из России могли выступить только в форме с надписью Olympic athlete from Russia (OAR). На спортивной одежде не должно быть герба РФ, эмблемы российского Олимпийского комитета, нельзя также допускать, чтобы цвета элементов формы складывались в отечественный триколор.

Спортсмены из России завоевали 17 медалей, включая две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград. Обладателями олимпийского золота стали российские хоккеисты, обыгравшие в финале сборную Германии со счетом 4:3, и фигуристка Алина Загитова, ставшая первой в женском одиночном катании.