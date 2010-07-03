Кот-ушанка и медведь-неваляшка стали талисманами олимпийской "Команды России"

Талисманами олимпийской "Команды России" стали кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка. Об этом объявили в эфире телеканала "Матч ТВ".
Им еще не дали имена. Их должны будут выбрать болельщики в соцсетях. Как отметил глава управления маркетинга и партнерского сервиса ОКР Дмитрий Маневич, кот и медведь получат имена через две недели.
"Уверена, что с поддержкой нашего кота каждый спортсмен будет чувствовать себя более уверенно", − с энтузиазмом заявила генсекретарь ОКР Анастасия Давыдова.
До начала летних Олимпийских игр 2020 года в Токио животные-талисманы будут представлены на соревнованиях, в которых примет участие российская команда.
Ранее было опубликовано полное расписание токийской Олимпиады, которая будет проходить с 24 июля по 9 августа 2020 года. В первый день игр состоится торжественная церемония открытия, а 25 июля станут известны имена победителей в семи спортивных дисциплинах.
Как уточнили в организационном комитете ОИ-2020, первые билеты на Олимпиаду поступят в продажу уже в мае 2019 года. Право приобрести их разыграют на специальной лотерее. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ОИ и оставить заявку. Результаты объявят 20 июня.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.