Кот-ушанка и медведь-неваляшка стали талисманами олимпийской "Команды России"

Фото: Студия Артемия Лебедева

Талисманами олимпийской "Команды России" стали кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка. Об этом объявили в эфире телеканала "Матч ТВ".

Им еще не дали имена. Их должны будут выбрать болельщики в соцсетях. Как отметил глава управления маркетинга и партнерского сервиса ОКР Дмитрий Маневич, кот и медведь получат имена через две недели.

"Уверена, что с поддержкой нашего кота каждый спортсмен будет чувствовать себя более уверенно", − с энтузиазмом заявила генсекретарь ОКР Анастасия Давыдова.

До начала летних Олимпийских игр 2020 года в Токио животные-талисманы будут представлены на соревнованиях, в которых примет участие российская команда.

Ранее было опубликовано полное расписание токийской Олимпиады, которая будет проходить с 24 июля по 9 августа 2020 года. В первый день игр состоится торжественная церемония открытия, а 25 июля станут известны имена победителей в семи спортивных дисциплинах.

Как уточнили в организационном комитете ОИ-2020, первые билеты на Олимпиаду поступят в продажу уже в мае 2019 года. Право приобрести их разыграют на специальной лотерее. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ОИ и оставить заявку. Результаты объявят 20 июня.