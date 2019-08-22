"Спартак" на выезде проиграл "Браге" в Лиге Европы. Но шансы попасть в группу еще есть

22 августа московский "Спартак" в рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы в гостях сыграл с португальской "Брагой". Встреча закончилась победой хозяев с минимальным счетом – 1:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, чем похожи поражения "Спартака" и "Краснодара" и каковы шансы красно-белых на проход в групповой этап.

"Спартак" за последний месяц буквально расцвел. С приходом новичков команда одержала четыре победы кряду, в последнем матче одолев принципиального соперника – ЦСКА. Казалось, что красно-белые, которые уже после старта российского чемпионата решили устроить перестройку, смогли не только заново собрать боеспособный состав, но и заставить футболистов сыграться в самые кратчайшие сроки. Хотя на самом деле все было не так уж радужно. Обновленный "Спартак" действительно демонстрировал местами яркий и результативный футбол. Но все это держалось на индивидуальном мастерстве, а не на слаженной игре всех футболистов. Поэтому рано или поздно такая система дала бы сбой. И произошло это именно в матче с "Брагой".

Четвертый по силе клуб Португалии виделся для "Спартака" соперником серьезным, но более чем проходимым. Так оказалось и в очном противостоянии. Матч в Португалии выдался не слишком насыщенным, первый опасный момент возник аж на 22-й минуте. "Брага" подавала стандарт, и в штрафной Жоау Палинья оторвался от защитника и пробил по воротам – Александр Максименко потащил. На 35-й минуте "Спартак" ответил отличной атакой, но Эсекьель Понсе забрался в офсайд, да и голкипер "Браги" смог отразить удар. Спустя три минуты все тот же Понсе мощно пробил издалека, но мяч прошел рядом со штангой.

После перерыва игра стала поинтереснее. Уже на 47-й минуте Резиуан Мирзов решился пробить из-за пределов штрафной – и Лима Матеус справился с ударом не без труда. А в последнюю треть игры начала давить уже "Брага". На 69-й минуте хорошим плотным выстрелом из-за пределов штрафной отличился Рикарду Эсгаю, но снаряд прошел мимо. Почти сразу же последовал еще дальний удар, который угодил во внешнюю сетку ворот "Спартака". А в следующей атаке едва не забил автогол Айртон, который срезал мяч после подачи "Браги" с фланга. Однако от гола красно-белые все же не убереглись. Хозяева убежали в атаку, с правого края в центр навесил Эсгаю. Мяч попал к Жоау Новайшу, который неудачно пробил и невольно сделал пас на Рикарду Орту, который уже и замкнул комбинацию.

На 84-й минуте Новайш мог удвоить счет – с дальней дистанции португалец нанес мощный крученый удар, но, на счастье Максименко, снаряд прошел мимо ворот. "Спартак" смог ответить лишь слабым ударом Понсе, который тем не менее доставил проблемы Матеусу. Сложно сказать, что красно-белые проиграли по делу – на победу в этом матче в целом не наиграла ни одна, ни другая команда. Но что роднит игру "Краснодара" и "Олимпиакоса" с матчем "Спартака" против "Браги", так это фрагментарность. Греки большую часть поединка, выражаясь словами классика, катали вату. А затем за 12 минут камня на камне не оставили от команды Мурада Мусаева. То же самое было и в португальской встрече. В какой-то момент (примерно с 65 минуты) "Брага" включила повышенную передачу и результатом этого стал гол на 74-й минуте. "Спартак" подобный фокус выполнить не смог, и уехал из Португалии ни с чем.

Но не стоит расстраиваться – у красно-белых еще есть ответная встреча. Причем счет позволяет практически не оглядываться на первую игру. Лишь бы "Спартак" смог забить и не пропустить – а дальше как пойдет. Но это, конечно, план-минимум. Потому что московский клуб вполне может дома обыгрывать "Брагу" и проходить дальше. В первом матче португальцы не показали ничего сверхъестественного, так что вряд ли они выкинут что-то во второй игре. Главное, чтобы ничего не выкинул сам "Спартак".