"Спартак" – в следующем раунде Лиги Европы. Красно-белые вновь потрепали нервы с "Туном"

15 августа "Спартак" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы обыграл швейцарский "Тун" и вышел в следующую стадию турнира. Встреча, которая прошла на "Открытие Арене", закончилась со счетом 2:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, почему красно-белые рисковали вылететь из ЛЕ и за счет чего им удалось победить.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первый матч в Туне оставил от игры "Спартака" противоречивые впечатления. Вроде бы московский клуб одержал победу, но треть матча играл вторым номером, ошибался в защите и пропустил два гола. И это в поединке с не самой топовой командой из швейцарской Суперлиги. Да, обновленный "Спартак" еще не успел сыграться и поставить нужную игру в атаке. А что же тогда защита? Да, искусственное поле в какой-то степени мешало показывать нормальный футбол. Однако в ответной встрече родные стены и хороший газон не уберегли красно-белых от очередной эпопеи.

"Спартак" пропустил уже на седьмой минуте. Оборона красно-белых провалилась, позволив игрокам "Туна" сначала спокойно дойти до штрафной, а затем там развернуться. Мяч дошел до Штефана Гларнера, который великолепно зарядил в дальний угол без шансов для Александра Максименко. На 14-й минуте Андре Шюррле создал голевой момент из воздуха: с добрых 30-35 метров немец неожиданно мощно пробил по воротам, но Февр успел переправить снаряд в перекладину. Окажись Шюррле чуть удачливее, и быть бы голу.

На 17-й минуте швейцарцы могли удвоить счет. Убежав в контратаку, Базиль Стильхарт залетел в штрафную, качнул защитника и нанес удар – на этот раз Максименко спас команду. На 44-й минуте вратарю "Спартака" снова пришлось выручать красно-белых: Стильхарт вывел Симоне Раппа один на один с голкипером, но швейцарскому нападающему не хватило мастерства, чтобы переиграть Максименко. На перерыв "Тун" ушел с минимальным преимуществом.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

А во втором тайме "Спартак" наконец сравнял счет. На 52-й минуте Роман Зобнин организовал контратаку, навесил в штрафную. Мяч перелетел на левый фланг к Шюррле. Андре пробил по воротам, и Гийом Февр отразил удар, но отбил мяч перед собой, чем воспользовался Эсекьель Понсе – аргентинец без особого сопротивления добил снаряд в ворота. Но на 54-й минуте "Тун" вновь мог выйти вперед. Два паса от центра поля – и Стильхарт уже один на один с Максименко, которому в очередной раз пришлось спасать "Спартак".

Однако на 58-й минуте хозяевам удалось переломить ход матча. Резиуан Мирзов с левого фланга устроил забег до штрафной, намотал защитников и отдал пас на почти что пустые ворота Шюррле. Немецкому полузащитнику оставалось лишь подставить ногу и закатить мяч в ворота. После второго пропущенного мяча "Тун" приуныл и стал меньше времени проводить на чужой половине поля. На 72-й минуте Шюррле мог оформлять дубль после передачи Зелимхана Бакаева, однако Февр парировал удар. "Спартак" закончил матч со счетом 2:1 (5:3 по сумме двух игр), что позволило столичному клубу пройти в следующую стадию Лиги Европы.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Среди кудесников сегодняшней победы в составе красно-белых однозначно можно выделить двух игроков. Первый – Александр Максименко. Вратарь "Спартака" тащил все, что можно было потащить, как минимум трижды спасал свой клуб от неминуемого гола и не допустил за всю игру по сути ни одной серьезной ошибки. Второй – это Андре Шюррле. Новичок из Дортмунда, который быстро влился в "Спартак" и также быстро стал одним из движущих механизмов команды, сегодня вновь зажигал в атаке московского клуба. Однако остальные тоже привнесли посильный вклад в победу красно-белых: Зобнин, Бакаев, Мирзов, Понсе, возможно, выдали не лучший свой матч, но заслужили похвалу в свой адрес.

Соперником "Спартака" в раунде плей-офф квалификации ЛЕ стала португальская "Брага", которая в параллельном матче одолела датский "Брондбю". Красно-белые проведут первый матч в Португалии 22 августа, ответная игра состоится в Москве 29 августа. "Брага" – один из сильнейших португальских клубов. В прошлом сезоне эта команда заняла четвертую строчку во внутреннем чемпионате, уступив лишь "Бенфике", "Порту" и "Спортингу". Так что команде Олега Кононова будет весьма непросто попасть в групповой этап Лиги Европы. Но ей вполне по силам это сделать.