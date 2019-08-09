Как "Спартак" обыграл "Тун" в Лиге Европы

8 августа московский "Спартак" стартовал в Лиге Европы гостевым матчем против швейцарского "Туна". Поединок в рамках третьего квалификационного раунда ЛЕ закончился победой красно-белых со счетом 3:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему матч с швейцарским клубом оставил смешанные чувства и каковы шансы "Спартака" на проход в следующую стадию.

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До нынешнего розыгрыша Лиги Европы многие российские любители футбола ничего не слышали про "Тун". И это вполне понятно: середняк швейцарской Суперлиги, лучшим результатом которого было второе место в чемпионате в 2005 году и финал Кубка Швейцарии в прошлом сезоне. С этим клубом и предстояло сыграть московскому "Спартаку". На пресс-конференции перед первым матчем главный тренер красно-белых Олег Кононов сказал, что "Спартак" и "Тун" – "две равные команды с одной целью". Но наставник столичного клуба, конечно, лукавил.

Несопоставимы и трансферные стоимости обеих команд (16,5 миллиона евро у "Туна" против 93,5 миллиона – у "Спартака"), и инфраструктура (стадион швейцарской команды рассчитан всего на 10 тысяч человек, тогда как "Открытие Арена" вмещает 45 тысяч), и задачи на сезон (у "Туна" это попадание в Лигу Европы, у "Спартака" – это Лига чемпионов, а в идеале – победа в Российской премьер-лиге). Так или иначе, красно-белым предстояло проверить на практике, насколько было верно утверждение их главного тренера. И матч оказался достаточно противоречивым.

Первый гол "Спартаку" подарил вратарь "Туна" Гийом Февр. На 22-й минуте защитник швейцарской команды отпасовал на своего вратаря, тот занервничал и безадресно выбил мяч на фланг. Снаряд оперативно подобрал Резиуан Мирзов: полузащитник "Спартака" ускорился, вошел в штрафную и был сбит игроком "Туна". Но мяч тут же оказался у Эсекьеля Понсе, который зарядил точно в ближний угол. Для аргентинца этот гол стал первым в стане красно-белых.

Спустя всего семь минут "Спартаку" удалось удвоить счет. Красно-белые вновь организовали контратаку после ошибки "Туна". Мяч у линии штрафной принял Зелимхан Бакаев. Десятый номер столичной команды решил пробить с этого расстояния, и не зря: снаряд по изящной дуге отправился в дальний угол. После этого стало казаться, что игра сделана. "Спартак" без особой натуги контролировал ход матча и на перерыв ушел с той же разницей в счете.

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Однако во втором тайме "Тун" сразу же начал наседать на ворота гостей, желая отыграться. И как и "Спартак", хозяева уложились с ответными двумя голами в десять минут. Уже на 52-й минуте хозяева смогли сократить отставание в счете. Сначала Мигель Кастроман попытался пробить по воротам из-за пределов штрафной, мяч заблокировал Айртон, но тут же случился отскок и добивание Базиля Стильхарта. Александр Максименко парировал этот удар, правда отбил его прямо на Ниаса Хефти, который уже хладнокровно расстрелял ворота "Спартака".

А на 59-й минуте счет сравнял Симоне Рапп. Кастроман отдал передачу на правый фланг вышедшему на замену Маттео Тосетти. Тот прострелил в штрафную, и Рапп замкнул комбинацию, головой переправив мяч в угол. Сразу же после этого гола на поле появился новичок "Спартака" Андре Шюррле. И всего через пять минут немец заработал пенальти – защитники "Туна" вдвоем свалили игрока красно-белых у себя в штрафной. Но реализовать одиннадцатиметровый не получилось: Февр угадал направление удара и потащил мяч.

Тем не менее, появление Шюррле определенно добавило мощи атакующим действиям "Спартака", что в итоге помогло красно-белым вновь выйти вперед. На 73-й минуте Николай Рассказов отобрал мяч у игрока "Туна" и отдал пас Шюррле. Немецкий полузащитник молниеносно добежал до штрафной, проткнул передачу на Зелимхана Бакаева, который с острого угла отправил мяч в сетку. В самой концовке "Тун" мог опять сравнять счет, но оборона "Спартака" на этот раз сыграла надежно. И красно-белым удалось довести игру до победы, которая стала первой для российских команд в этом евросезоне.

Результат матча в Туне для "Спартака" – это определенно успех. Гостевая победа дает приличный задел для положительного результата в домашней встрече и повышает шансы на проход в следующий раунд Лиги Европы. Но с учетом сегодняшней игры, к тому же зная историю выступления красно-белых в еврокубках, ждать на "Открытие Арене" можно чего угодно. Не даст соврать соперник "Туна" по швейцарской Суперлиге "Санкт-Галлен". Так что остается уповать на то, что Олег Кононов и его подопечные сделают выводы из игры в Швейцарии. И смогут дожать "Тун" на своем поле.