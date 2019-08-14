"Краснодар" обыграл "Порту" и вышел в следующую стадию ЛЧ. Правда, никто это не увидел

13 августа "Краснодар" в рамках ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов на выезде обыграл "Порту". Матч закончился со счетом 3:2 в пользу "быков", что позволило краснодарскому клубу выйти в следующий этап ЛЧ. Однако большинство российских болельщиков не смогли увидеть этот триумф. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о причинах срыва трансляции и том, как прошел этот поединок.

Фото: EPA/TASS/Jose Coelho

Почему не показали трансляцию

Ответный матч между "Краснодаром" и "Порту" должны были показать на общедоступном телеканале "Матч ТВ". За полчаса до начала поединка в студии традиционно обсуждали предстоящую игру комментатор Георгий Черданцев, бывший спортивный директор "Локо" Игорь Корнеев и экс-форвард сборной России Александр Мостовой. Когда до матча оставалась примерно минута, Черданцев неожиданно объявил, что трансляция встречи не состоится "по независящим от канала причинам".

Думаю, что многие не сразу поняли, что вообще произошло. Лично на моей памяти подобные инциденты случались примерно никогда. Позже "Матч ТВ" попытался объяснить ситуацию. По словам пресс-службы канала, права на трансляцию встречи с "Краснодаром" принадлежали непосредственно "Порту". Стороны договорились об условиях передачи прав на показ поединка на "Матч ТВ", но в последний момент представители португальского клуба решили изменить условия сделки.

Креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев в интервью "Спорт-Экспресс" заявил, что решение поменять условия принял лично президент "Порту". По его словам, поменяв условия, представители португальского клуба заблокировали доступ к сигналу матча – причем не только "Матч ТВ", но и вещателям в Португалии. В итоге "Порту" вообще не смог продать права на трансляцию и показывал матч только в своем клубном приложении. Как сообщил журналист Василий Конов в своем телеграм-канале, "Порту" потребовал от "Матч ТВ" за трансляцию сумму, в десять раз превышающую рыночную.

Фото: depositphotos/Фото: EPA/TASS/Jose Coelho

Как прошла игра с "Порту" и что ждет "Краснодар" дальше

Несмотря на прецедент с трансляцией, действо на стадионе "Драгау" перекрыло все. В первом матче на своем поле "Краснодар" проиграл с минимальным счетом, пропустив обидный гол на последних минутах. Букмекеры и эксперты оценивали шансы на проход "быков" как крайне невысокие. Но краснодарцы смогли доказать обратное.

Уже на третьей минуте после розыгрыша углового забил новичок черно-зеленых Тонни Вилена. Спустя десять минут Магомед-Шапи Сулейманов удвоил счет. Футболисты "Краснодара" устроили образцовую контратаку, которую отличным ударом завершил 93-й номер российской команды. А на 34-й минуте Сулейманов оформил дубль. Магомед-Шапи принял мяч на правом фланге, дотащил его до штрафной, затем сместился в центр и отправил снаряд в дальний угол. Первый тайм закончился разгромом "Порту", но после перерыва хозяева принялись отыгрывать колоссальное отставание в счете.



На 57-й минуте "драконы" забили первый гол, отличился экс-спартаковец Зе Луиш. Алекс Теллес выполнил великолепный навес в штрафную, а кабо-вердианский нападающий переправил мяч в сетку. После этого "Порту" почти полностью забрал инициативу, а "Краснодар" прижался к своим воротам, отбивая атаки хозяев. Однако на 77-й минуте португальцы забили второй. "Драконы" убежали в контратаку, Луис Диас решил пробить издалека и оказался точен. В итоге последние минуты игры вылились для "Краснодара" в очередную "валидольную" концовку. Но "быки" смогли выстоять и выйти в стадию плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

В следующем этапе черно-зеленые сыграют с греческим "Олимпиакосом", который добыл себе путевку в плей-офф в поединке с турецким "Истанбулом". Первый матч состоится 20 августа в Пирее, ответная встреча – 27 августа в Краснодаре. "Олимпиакос" – крепкий, но вполне посильный соперник. По уровню и технике команда явно уступает "Порту", однако способна "запугать" на своем поле поддержкой фанатов, которые будут яростно гнать команду вперед. Благо первый матч пройдет именно в Греции, поэтому у "Краснодара" абсолютно все шансы взять свое в ответной игре.