Как "Спартак" и "Динамо" сыграли первую нулевую ничью в Российской премьер-лиге

В субботу в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги состоялось очередное московское дерби. "Спартак" на своем поле сразился против "Динамо", матч впервые в этом сезоне закончился нулевой ничьей. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, чем оказался интересен этот поединок в отсутствие голов.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Что может быть хуже, чем сыграть матч, в котором не было забито ни одного гола? Разве что описывать матч, в котором не было забито ни одного гола. К сожалению, московское дерби "Спартака" и "Динамо", которое априори должно быть ярким, жарким и содержать еще целый ряд красочных эпитетов, оказалось именно из этого разряда. Целых три тура 16 команд держались, выжимая из себя хотя бы по одному голу за матч (но чаще – больше) и как бы всем своим видом показывали: "Смотрите, мы уже не лига автобусов; стыдитесь, кто считал, что футбол в России не может быть интересным".

Вряд ли это могло длиться вечно. Сезон в РПЛ и правда начался довольно насыщенно. Феерические матчи (в основном, с участием немосковских команд), неожиданные камбэки, мощная борьба уже на старте чемпионата. Но сделать так, чтобы никто никогда не играл матчи всухую – это задача невыполнимая. Поэтому удивляться или расстраиваться из-за того, что нули на табло вернулись, не стоит. Печально лишь то, что первая такая встреча пришлась на столичное дерби. Но тому были вполне логичные предпосылки.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Спартак" до сих пор лихорадит. Красно-белые в самом начале сезона разогнали половину команды, а теперь пытаются по крупицам собрать тех, кто способен принести результат, за который потом не будет стыдно. Из дортмундской "Боруссии" в аренду был взят Андре Шюррле, из норвежского "Норрчепинга" перешел сын знаменитого шведского футболиста Хенрика Ларссона Джордан. К ним скоро присоединится полузащитник голландского АЗ Гус Тил (игрок даже присутствовал на матче "Спартак" – "Динамо"). Тем не менее пока – а вполне возможно, что и как минимум до конца первого круга – с атакой у "Спартака" все плохо.

Похожая проблема и у "Динамо", но с абсолютно другим контекстом. В стане бело-голубых тоже занялись перестроением команды, но в межсезонье, а не на старте. В целом команда Дмитрия Хохлова стала гораздо крепче, чем в прошлом сезоне. Единственная позиция, остававшаяся без усиления – это позиция нападающего. Еще под конец предыдущего чемпионата стало понятно, что один Кирилл Панченко совсем не тянет, и "Динамо" нужен новый топ-форвард. Долгое время велись поиски подходящего футболиста, и лишь на этой неделе был подписан 25-летний камерунский нападающий Клинтон Н’Жи из французского "Марселя".

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Естественно, и подписания "Спартака", и трансферы "Динамо" – из серии того, что можно будет оценить в полной мере лишь через несколько месяцев, а то и под конец сезона. А играть, увы, нужно сейчас. Отсюда и невнятный футбол, который команды показывали на "Открытие Арене" в эту субботу. Нет, конечно, моменты там были. Масса моментов. И опасный удар Артура Юсупова в первом тайме, и перекладина Рамиля Шейдаева. Но куда важнее для хода игры оказался другой удар – ногой в живот Антону Шунину в исполнении Эсекьеля Понсе на 34-й минуте. За этот грязный трюк аргентинец получил прямую красную карточку, благодаря чему "Спартак" две трети матча играл в меньшинстве.

Однако "Динамо" не смогло извлечь из этого никаких дивидендов. Сейвы Александра Максименко и непробиваемая оборона красно-белых сделали свое дело. И у подопечных Дмитрия Хохлова во второй раз не получилось добыть победу, играя с численным преимуществом. Под конец и вовсе мог один в один повториться сценарий матча с "Рубином", если бы на 92-й минуте Самюэль Жиго после подачи в штрафную пробил головой чуть-чуть поточнее. Вопреки нулям на табло, матч оказался не таким скучным по содержанию. Но слишком многое сегодня должно было сложиться, чтобы на поле удалось увидеть голевую феерию. Чуда не случилось. Будем ждать его в следующих матчах.