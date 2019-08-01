"Спартак" арендовал чемпиона мира. Но красно-белых это вряд ли спасет

В среду московский "Спартак" объявил о переходе из дортмундской "Боруссии" на правах аренды немецкого полузащитника Андре Шюррле. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему этот вроде бы долгожданный трансфер не поможет красно-белым спасти сложившуюся ситуацию в команде.

С приходом нового генерального директора "Спартака" в лице Томаса Цорна состав клуба претерпел, мягко говоря, серьезные изменения. Сначала все было довольно логично: стан красно-белых покинул экс-капитан Денис Глушаков, который дестабилизировал обстановку в команде еще во времена Массимо Карреры. Вместе с ним ушел и Дмитрий Комбаров, тоже принимавший участие в давнем конфликте. Оба после той истории неважно воспринимались среди болельщиков "Спартака" и к тому же могли вновь вызвать смуту среди игроков. Так что после ухода Глушакова и Комбарова (хотя, скорее, только первого) многие болельщики вздохнули с облегчением.

Но дальше пошли первые тревожные звоночки. За неделю до начала сезона в Российской премьер-лиге форвард красно-белых Зе Луиш перешел в "Порту". Следом по обоюдному согласию был разорван контракт с Сальваторе Боккетти, который провел в "Спартаке" целых шесть лет. И если со вторым все было более-менее просто, так как Боккетти давно вытеснили из состава Джикия и Жиго, то расставание с Зе Луишом ощутимо било по передней линии столичной команды. И казалось, что руководство пытается решить эту проблему.

Для усиления атаки из "Ромы" пришел молодой аргентинец Эсекьель Понсе, а из "Ростова" – отлично проявивший себя в аренде у "Арсенала" Резиуан Мирзов. Это не считая того, что из Тулы же в "Спартак" вернулся Зелимхан Бакаев, а из самарских "Крыльев" возвратился Жано Ананидзе. Но все эти изменения произошли аккурат перед стартом чемпионата. Поэтому глупо было ожидать, что это закончится чем-то хорошим. Если все игроки вместе и могли образовать нужную химию, на реакцию требовалось время. Но как выяснилось позже, даже у "Сочи", целиком собравшегося за несколько дней до первого тура, этот трюк получился лучше.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

После старта чемпионата "Спартак" совсем понесло. Из клуба ушли Софьян Ханни, Луис Адриано и Фернандо, а переходы двух последних игроков и вовсе объявили в один день. Вполне естественный вопрос, который возник бы у любого человека, хоть как-то следящего за российским футболом: "А кто тогда играть будет?". Как ни странно, даже есть кому. С обороной все примерно ясно, за нее стоит волноваться в последнюю очередь. В средней линии вопросов чуть побольше, потому что Аяз Гулиев в центре полузащиты выглядит, скорее, как запасной вариант, нежели как серьезная рабочая схема. В нападении все совсем грустно. Там теперь нет вообще никого.

Но вот "Спартак" наконец-то объявил о трансфере Андре Шюрле. Московский клуб арендовал с правом выкупа 28-летнего полузащитника дортмундской "Боруссии" и чемпиона мира в составе сборной Германии. И вроде бы это топ-трансфер. Даже несмотря на то, что из-за проблем со здоровьем игрок сильно сбавил за последнее время (в предыдущем сезоне Шюррле играл за "Фулхэм", с которым вылетел из Английской премьер-лиги) и уже два года как не вызывается в сборную, он однозначно усилит "Спартак". Достаточно посмотреть на его соотечественника и коллегу по сборной Бенедикта Хеведеса, которого тоже считали "сбитым летчиком", а теперь он стабильно забивает голы за железнодорожников.

Все-таки уровень немецкого и английского чемпионатов на голову выше нашего. Другое дело, что красно-белым Шюррле уже не поможет. Для "Спартака" сезон закончен, еще не начавшись. Томас Цорн и Олег Кононов решили строить команду с нуля, и отчасти это правильно. Только озаботиться этим нужно было в конце прошлого чемпионата, а сразу же после открытия трансферного окна точечно закупаться под нужные позиции и постепенно встраивать игроков в состав на предсезонных сборах. В итоге же "Спартак" проспал всю кампанию и проснулся лишь после старта чемпионата.

А почему трансферы после начала сезона – это плохая идея, в прошлом году отлично продемонстрировал "Локомотив". Железнодорожники весь первый круг не могли сыграться и нормально пристроить в состав Гжегожа Крыховяка, Федора Смолова и все того же Хеведеса. Да, после зимнего перерыва красно-зеленым удалось набрать ход и по итогам даже занять вторую строчку в таблице. Но это, скорее, оказалось удачным совпадением, нежели запланированным чудом. И уж точно вряд ли это удастся повторить "Спартаку".

У "Локо" было доверие не только от руководства, но и от собственных болельщиков. Фанаты красно-белых же с каждым матчем все настойчивее требуют отставки Кононова. И даже топовые подписания (если они, конечно, еще будут) не спасут "Спартак" от провальных результатов. Вполне возможно, что команда закончит первый круг ниже еврокубковой зоны, после чего Кононов будет уволен, а команду снова начнут создавать с чистого листа. И ради чего тогда все делается сейчас? И главное – почему нельзя было задуматься о последствиях и организовать все гораздо раньше? В ближайшие месяцы эти вопросы наверняка будут задаваться руководству "Спартака" и конкретно Кононову еще не раз.