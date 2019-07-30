Почетный футболист Москвы: главное в карьере Александра Самедова

Во вторник, 30 июля, экс-полузащитник сборной России Александр Самедов объявил о завершении профессиональной карьеры. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов объясняет, почему можно сказать, что Самедов оставил огромный след в истории российского футбола.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Александра Самедова сложно назвать игроком выдающимся. Он никогда не отличался исключительным футбольным интеллектом или особыми физическими данными, которые позволяли бы ему неизменно оказываться на два шага впереди соперника. Еще сложнее было бы назвать Самедова верным – в смысле приверженности клубу. Верным Александр был, пожалуй, только самому себе, своей семье и городу. Однако этот футболист оставил огромный след в истории российского футбола. Во многом благодаря тому, что всегда был профессионалом и поборником своего дела.

Карьера Самедова начиналась многообещающе. Из академии "Спартака", где Александр занимался с 12-летнего возраста, игрока подтянули в основу. Он стал регулярно выходить в старте, а под руководством Невио Скалы и вовсе стал одним из самых перспективных игроков красно-белых. Но с приходом в команду Александра Старкова и покупкой Владимира Быстрова вместо Самедова последнему пришлось думать над другим местом для продолжения карьеры. Такое место нашлось достаточно быстро – московский "Локомотив".

Но с железнодорожниками у Александра не срослось. Несмотря на то, что вместе с "Локомотивом" Самедов выиграл Кубок России, футболист через раз появлялся на поле и вряд ли оправдывал деньги, потраченные красно-зелеными на трансфер. Поэтому в скором времени Александр оказался в еще одном столичном клубе – ФК "Москва". Там игроку удалось раскрыться в полной мере. Самедов стал главным атакующим потенциалом команды: забивал сам, раздавал пасы другим. Тогда-то его впервые приметили в сборной России. На игрока обратил внимание тренер национальной команды Гус Хиддинк, но до вызова в сборную дело так и не дошло.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Параллельно "Москва", которая так похорошела при Олеге Блохине и Миодраге Божовиче, стала разваливаться на глазах – из-за отсутствия финансирования. У Самедова были варианты вернуться в "Спартак" или "Локомотив", но он выбрал еще один путь и перешел в "Динамо". В стане бело-голубых поначалу не складывалось, но после того, как клуб возглавил Сергей Силкин, Самедов (впрочем, как и вся остальная команда) быстро стал одним из наиболее заметных игроков в "Динамо", чем вновь обратил на себя внимание тренера сборной. На этот раз по-серьезному. Так в 27 лет Александр наконец-то дебютировал за национальную команду.

После было возвращение в "Локомотив". Когда казалось, что путь игрока подходит к концу, у Самедова началась вторая молодость. В результате период в "Локо" стал самым плодотворным в карьере футболиста. Александр провел здесь четыре с половиной сезона, сыграл почти полторы сотни матчей (большинство в основе) и забил больше тридцати голов. Вместе с "Локо" футболист выиграл два кубка России и бронзовые медали чемпионата страны. В какой-то момент Самедов стал едва ли не ключевым игроком красно-зеленых. Но вновь что-то пошло не так – конфликт с Юрием Семиным, трансфер на лавку, а впоследствии – в отчий дом с красно-белыми стенами.

Круг замкнулся. Многие считали, что в "Спартак" Самедов приехал доигрывать. Но 33-летний игрок оказался в полном порядке. Это доказала долгожданная победа "Спартака" в Российской премьер-лиге (не без помощи Самедова), а затем и чемпионат мира в России, на котором Александр все матчи провел в основе и был одним из кудесников того успеха. Прошедший мундиаль стал идеальным моментом, чтобы красиво завершить карьеру в сборной. Так поступили, например, Сергей Игнашевич и Юрий Жирков, а чуть позднее и Игорь Акинфеев. Но красиво завершить клубную карьеру у Самедова не вышло.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В январе этого года случился трансфер в "Крылья Советов" – первую немосковскую команду в послужном списке Александра. За самарский клуб футболист успел сыграть лишь девять матчей и отдать четыре голевых передачи. Но не пошло: месяц назад игрок покинул "Крылья Советов" – истек контракт, который клуб продлевать не стал. В итоге Самедов решил завершить карьеру. Как заявил сам футболист в интервью "Спорт-Экспрессу", у него были предложения, но они не совсем устраивали: "Я должен был понимать, ради чего мне нужно это делать. В 35 лет нужно, чтобы устраивала финансовая составляющая. Семья в Москве, перевозить ее в другой город на данный момент не вариант. Нужны веские причины для того, чтобы продолжать карьеру, и я их не нашел".