Александр Самедов завершил футбольную карьеру

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов принял решение завершить карьеру. Об этом он сообщил в своем Instagram. Спортсмен покидает футбол в возрасте 35 лет.

"Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперед и добиваться большего!" – написал он.

Самедов поблагодарил семью, друзей, тренеров, наставников и медслужбы клубов. Также он выразил признательность партнерам по командам и болельщикам.

Спортсмен выступал за клубы "Спартак", "Локомотив", "Динамо", "Москву" и "Крылья Советов". В 2011–2018 годах футболист провел за сборную России 53 матча и забил семь мячей.