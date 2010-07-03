Александр Самедов завершил футбольную карьеру

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов принял решение завершить карьеру. Об этом он сообщил в своем Instagram. Спортсмен покидает футбол в возрасте 35 лет.
"Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперед и добиваться большего!" – написал он.
Самедов поблагодарил семью, друзей, тренеров, наставников и медслужбы клубов. Также он выразил признательность партнерам по командам и болельщикам.
Спортсмен выступал за клубы "Спартак", "Локомотив", "Динамо", "Москву" и "Крылья Советов". В 2011–2018 годах футболист провел за сборную России 53 матча и забил семь мячей.
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