Как за год изменилась стоимость московских футбольных клубов

В конце 2018 года главный сайт по трансферной стоимости футболистов Transfermarkt.de обновил данные по игрокам Российской премьер-лиги. Вместе со спортивным обозревателем портала Москва 24 посмотрим, спортсмены какого клуба отметились наибольшим прогрессом, а какие – наоборот, значительно потеряли в цене.

"Динамо"



Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Игроки "бело-голубых", несмотря на турнирное положение "Динамо", лишь прибавили в стоимости. Самыми дорогими футболистами этого клуба стали Константин Рауш и Жоаозиньо. И если стоимость российского защитника немецкого происхождения за год выросла с двух до трех миллионов евро, чему способствовало выступление на чемпионате мира, то другой натурализованный футболист потерял в цене после перехода в "Динамо" (с 3,2 миллиона до 2,5), а затем снова вырос (до трех миллионов).

Больше всего в процентном соотношении выросла цена ганского полузащитника Абдул Азиза Тетте (+233% – с 600 тысяч до двух миллионов), вратаря Антона Шунина (+122% – с 900 тысяч до двух миллионов) и полузащитника Самбы Соу (+66% – с полутора миллионов до двух с половиной). Среди потерявших в стоимости оказался лишь полузащитник Иван Темников – ценник на игрока упал с 800 до 600 тысяч евро. В целом же суммарная стоимость клуба снизилась, но всего на 7% – с 32,8 до 30,5 миллиона евро.

"Локомотив"



Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Примерно половина состава "железнодорожников" в этом году подешевела. И хотя в 2018-м "Локомотив" впервые за 14 лет выиграл чемпионат России, начало следующего сезона "красно-зеленые" откровенно провалили. А приобретение известных, но не слишком востребованных футболистов, не сказалось положительно ни на результате, ни на трансферной стоимости новичков.

Больше всего в цене потерял немецкий защитник и чемпион мира 2014 года Бенедикт Хеведес. Его трансферная стоимость снизилась почти на 57% – с 15 миллионов евро до 6,5. Цена на Федора Смолова упала на 16% (с 15 миллионов евро до 12,5), стоимость Гжегожа Крыховяка – на 10% (с 20 миллионов евро до 18). Помимо этих игроков, снизилась цена возрастных футболистов, не проявивших себя или вовсе не поехавших на ЧМ. В частности, Ведрана Чорлуки, Маринато Гилерме, Дмитрия Тарасова и Эдера.

Между тем, выросла цена на воспитанников "Локомотива". Стоимость Дмитрия Баринова подскочила на 50% – с двух до трех миллионов евро. Алексея Миранчука на 40% – с 10 до 14 миллионов евро. Но главным открытием стал брат Алексея – Антон Миранчук, который отлично себя проявил в нынешнем сезоне и неожиданно оказался одним из лидеров "Локомотива". Его трансферная стоимость взлетела на 300% – с 2,5 до 10 миллионов евро.

В целом суммарная цена "Локо" за год также выросла на треть – с 63,1 до 106,2 миллиона. Однако если брать результаты полугодовой давности, то динамика оказалась отрицательной – клуб из Черкизова потерял в стоимости, но лишь 3,3% или 3,6 миллиона евро.

"Спартак"



Фото: ТАСС/Станислав Красильников

"Красно-белые" за год подешевели на 20,5% – с 126,1 до 100,2 миллиона евро. Такое снижение, в первую очередь, было вызвано продажей ключевого игрока "Спартака" – форварда Квинси Промеса, который перешел в "Севилью". Кроме того, в начале января московский клуб расторг контракт с Александром Самедовым, Ивелином Поповым, Марко Петковичем и Романом Еременко.

Снизилась цена на игроков, которые оказались в опале у предыдущего тренера "красно-белых" Массимо Карреры: Дмитрия Комбарова (-37,5% – с 3,2 до двух миллионов евро), Артема Реброва (-40% – с одного миллиона евро до 600 тысяч), Андрея Ещенко (-62,5% – с 400 до 150 тысяч). Сильнее всех в валютном соотношении пострадал Денис Глушаков. Его стоимость упала на 53% – с 7,5 до 3,5 миллиона евро.

В то же время всего за полгода значительно вырос ценник на воспитанников "Спартака", которые получили достаточно игрового времени в этом сезоне и хорошо зарекомендовали себя: Александра Максименко (+500% – с 500 тысяч до трех миллионов евро), Николая Рассказова (+400% – с 400 тысяч до двух миллионов) Александра Ломовицкого (+200% – c 500 тысяч до 1,5 миллиона), Михаила Игнатова (+275% – с 200 до 750 тысяч евро).

Больше всего в валюте повысилась стоимость Романа Зобнина. 24-летний полузащитник, отлично показавший себя на чемпионате мира в России, подорожал с шести до 13 миллионов евро, прибавив таким образом 117%. Помимо этого, увеличилась трансферная стоимость других зарекомендовавших себя участников ЧМ в составе сборной России: Георгия Джикии (+50% – с четырех до шести миллионов евро) и Ильи Кутепова (+67% – с трех до пяти миллионов евро).

ЦСКА



Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Столичные армейцы в который раз оказались самыми успешными в плане трансферной политики. Несмотря на уход ключевых игроков команды и ставку исключительно на молодежь, ЦСКА не только не потерял в цене, но и наоборот вырос. Причем на целых 43% – с 96 до 137,2 миллиона евро. Прежде всего, сказалась отличная игра новичков, благодаря которым "красно-синие" достойно выступили в Лиге чемпионов и финишировали в тройке в первом круге Российской премьер-лиги.

Больше всего в процентном соотношении за год вырос Арнор Сигурдссон – на 6567% (с 75 тысяч до пяти миллионов евро). Далее следует арендованный у бразильской "Баии" Родриго Бекао (+3150% – с 200 тысяч до 6,5 миллиона евро), Ильзат Ахметов (+1100% – с 500 тысяч до 6 миллионов), Федор Чалов (+900% – с одного до 10 миллионов), Яка Бийол (+800% – с 200 тысяч до 1,8 миллиона) и Кристиан Бистрович (+600% – с 500 тысяч до 3,5 миллиона евро).

В валютном соотношении больше всего выросла цена на Марио Фернандеса, который стал самым дорогим игроком Российской премьер-лиги. Натурализованный бразилец, хорошо проявивший себя на ЧМ и показавший отличный уровень в первой половине сезона, подорожал на 10 миллионов евро – до 26 миллионов (+62,5%). Столько же прибавил и арендованный у "Эвертона" Никола Влашич. Стоимость хорвата выросла с восьми до 18 миллионов евро (+125%).

Тем не менее, нашлись в составе ЦСКА и те, кто потерял в цене. Среди них оказались пропустившие много игрового времени из-за травм Алан Дзагоев (-13% – с 15 до 13 миллионов евро), Виктор Васин (-11% – с 2,8 до 2,5 миллиона) и Абель Эрнандес (-7% – с семи до 6,5 миллиона евро).

Тимур Фехретдинов