Как "Спартак" обыграл "Сочи" в первом матче сезона

13 июля в рамках первого тура Российской премьер-лиги "Спартак" на своем поле принимал дебютанта РПЛ – "Сочи". Красно-белые смогли одержать минимальную победу, забив в добавленное время. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о новичке лиги и том, как прошла эта игра на "Открытие Арене".

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Вкратце для тех, кто все пропустил: клуба из города Сочи с одноименным названием чуть больше года назад еще не существовало. Тогда вместо него было петербургское "Динамо", которое с переменным успехом пылило в Футбольной национальной лиге. Однако перед стартом очередного сезона в ФНЛ (который начинался аккурат после ЧМ-2018) стали ходить слухи о том, что клуб собираются перевезти в Сочи. Так оно и произошло. Совершенно очевидно, что одним из доводов для такого решения оказался 40-тысячный стадион "Фишт", который не должен был простаивать без дела после мундиаля. В остальном причины переезда до сих пор окутаны туманом.

Так или иначе в июле 2018 года все игроки, тренерский штаб и остальные сотрудники "Динамо" переподписали контракт с футбольным клубом "Сочи", а дальше, как говорится, все завертелось. За год новоиспеченная команда, закономерно занявшая место "Динамо" в ФНЛ, смогла выбить себе путевку в Премьер-лигу. Причем сделала это напрямую, выиграв серебряные медали "лучшей лиги мира". Однако в июне этого года, за месяц до старта сезона в РПЛ в "Сочи" начались очень странные дела: спортивный директор клуба Андрей Орлов заявил, что клуб не готов к чемпионату и вообще у ФК "Сочи" на данный момент нет ни задач на турнир, ни состава.

Но с составом разобраться удалось едва ли не за несколько дней до старта сезона. На прошлой неделе из "Зенита" в сочинский клуб перебрались Ибрагим Цаллагов, Дмитрий Полоз, Эльмир Набиуллин и Иван Новосельцев. А буквально за два дня до игры со "Спартаком" из "Истанбула Башакшехира" перешел Федор Кудряшов, а из люксбембургского "Прогреса" – Александр Карапетян. Понятное дело, сыгранности от такого коллектива в матче первого тура Российской премьер-лиги ждать не приходилось.

Но тем не менее "Сочи" смог удивить. В конце июня команда Александра Точилина уже играла против "Спартака" в товарищеском матче на сборах и была разгромлена со счетом 1:7. На поле "Открытие Арены" в субботу вышла во всех смыслах другая команда. В первом тайме сочинцы выглядели весьма достойно: больше владели мячом, не боялись идти вперед и создавали моменты у ворот "Спартака".

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Уже на шестой минуте гости могли открыть счет. Тимофей Маргасов с правого фланга навесил в штрафную, Эльмир Набиуллин прострелил на дальнюю штангу и Никита Бурмистров едва не замкнул эту комбинацию – ему успел помешать Георгий Джикия. А на 21-й минуте все тот же Бурмистров после индивидуального прохода мог забить мощным дальним ударом, но выручил Александр Максименко. Стоило бы также отметить выстрел капитана "Сочи" Евгения Песегова из-за пределов штрафной на 36-й минуте, который однозначно стал бы голом тура, если бы не старания вратаря красно-белых.

Ближе к перерыву "Спартак" все же нашел, чем ответить гостям. На 40-й минуте после углового мог забить Самуэль Жиго – и здесь спас воспитанник хозяйской команды и нынешний вратарь "Сочи" Николай Заболотный. До конца первого тайма голкиперу пришлось по-серьезному вступать в игру дважды: после дальнего удара Жано Ананидзе и мощного выстрела Романа Зобнина. В начале второго тайма гости вновь завладели инициативой. На 57-й минуте "Сочи имел хорошую возможность забить после штрафного, а в следующей же атаке Максименко спас после великолепного навеса Евгения Песегова.

Затем "Спартак" прибавил и отодвинул игру от своих ворот. На 62-й минуте отличный дальний удар выполнил Фернандо, но Заболотный с легкостью парировал этот мяч. Назначенный после этого момента угловой оказался куда опаснее: Луис Адриано отправил снаряд совсем рядом со штангой. В концовке встречи "Сочи" немного расслабился и заработал необязательный угловой в компенсированное время. В итоге во время стандарта Самуэль Жиго выпрыгнул из-за Евгения Песегова (справедливости ради, не совсем по правилам) и головой переправил мяч в штангу, откуда он уже залетел в сетку ворот.

Так "Спартак" сумел вырвать победу в первом матче этого сезона. Но, судя по этой игре, создалось впечатление, что красно-белые все еще не вышли из отпуска и не пришли в себя. Или же "Сочи" были слишком хороши и даже таким не сыгранным составом смогли навязать борьбу команде Олега Кононова. Вообще, новичок РПЛ и правда выглядел крайне неплохо. Тем интереснее будет наблюдать за борьбой в верхней и нижней части таблицы российского чемпионата в этом году.