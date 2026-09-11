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11 сентября, 16:16

Регионы

Охотникам в Красноярском крае установили выплату за добычу медведя

Фото: 123RF.com/markoaliaksandr

В Красноярском крае охотникам будут платить 36,5 тысячи рублей за добычу медведя. Об этом сообщает правительство региона.

Решение связано с участившимися случаями выхода бурых медведей к людям. С начала года в министерство природных ресурсов и лесного комплекса края поступило более тысячи обращений о появлении хищников в населенных пунктах. При этом численность медведей в регионе остается высокой и, по данным государственного мониторинга, составляет от 25 до 32 тысяч особей.

Глава ведомства Алексей Большаков отметил, что установленный лимит добычи медведя в регионе используется не полностью. За последние 10 лет охотники в среднем осваивали около 15% от разрешенного объема. На фоне снижения охотничьей активности, отсутствия спроса на продукцию охоты и развития туристической инфраструктуры власти допускают дальнейший рост числа встреч людей с хищниками.

Новое постановление вводит выплату за добычу бурого медведя на территории охотничьих угодий, кроме особо охраняемых природных территорий федерального значения. Получить деньги смогут охотники, у которых есть разрешение на добычу животного в рамках любительской и спортивной охоты.

Для оформления выплаты потребуется подать заявление государственному инспектору по месту добычи, предоставить необходимые документы, копию разрешения и банковские реквизиты. Инспекторы должны будут составить акт осмотра и провести фото- и видеофиксацию. После проверки документов министерство примет решение о выплате, а деньги перечислят на счет в течение 10 рабочих дней.

При этом выплата распространяется только на законную добычу в разрешенных охотничьих угодьях. Отстрел животных в черте населенных пунктов под действие постановления не подпадает – он разрешен только правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что в тайге под Красноярском после нападения медведя погибли две жительницы поселка Подтесово. 31 августа женщины пошли в лес за грибами, но домой в тот день не вернулись. Волонтеры нашли их тела в 3–4 километрах от населенного пункта.

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