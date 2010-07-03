Черчесов отметил вклад Самедова в успехи на ЧМ-2018

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал завершение карьеры полузащитником Александром Самедовым. Его слова приводит ТАСС.

"Считаю, что его футбольная карьера получилась очень насыщенной и интересной, он выступал за несколько топовых клубов, с которыми добивался высоких результатов", – отметил Черчесов.

Он добавил, что в сборной Самедов был одним из базовых и системных игроков и внес огромный вклад в успехи команды на чемпионате мира летом 2018 года.

35-летний Самедов объявил о завершении карьеры 30 июля. Последним клубом футболиста стали самарские "Крылья Советов", за которые он выступал во второй половине прошлого сезона. Большую часть карьеры Самедов провел в московских командах: "Спартаке" (2002–2005, 2017–2018), "Локомотиве" (2005–2008, 2012–2016), "Москве" (2008–2009) и "Динамо" (2010–2012).

Самедов является чемпионом России в составе "Спартака", а также четырехкратным обладателем Кубка страны. В составе сборной полузащитник провел 53 матча и забил 7 голов.