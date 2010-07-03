Тарасову запретили выезд за границу из-за долга

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Футболисту Дмитрию Тарасову ограничили выезд за пределы РФ из-за многомиллионного долга.

"Он проиграл апелляционную инстанцию в Мосгорсуде. Приставы недоумевали и спросили: "Когда будет погашена задолженность?" Но никаких действий сделано не было. И приставы арестовали все счета спортсмена, новый автомобиль, закрыли выезд за пределы РФ и выставили исполнительский сбор в размере 500 тысяч рублей", – цитирует РИА Новости адвоката Сергея Жорина, представляющего интересы бывшей жены спортсмена.

По словам Жорина, долг по алиментам составляет девять миллионов рублей.

В январе этого года суд обязал Тарасова ежемесячно платить 480 тысяч рублей алиментов на содержание дочери от первого брака. Экс-полузащитник футбольного клуба "Локомотив" хотел в несколько раз уменьшить эту сумму, однако судья встала на сторону матери. На заседании была представлена справка о том, что за прошлый год Тарасов заработал 155 миллионов рублей. Адвокат спортсмена уверяет, что к концу 2018 года доходы его подопечного сильно снизились.

В феврале Тарасова оштрафовали на 100 тысяч рублей за слишком туго набитый кошелек. В аэропорту Шереметьево он пытался пронести через зеленый коридор крупную сумму наличных, хотя по закону должен был их задекларировать. На претензии таможенников звезда футбола отреагировал довольно бурно: заявил, что просто забыл, сколько денег имеет при себе.

Тарасов и Оксана Пономаренко развелись в 2011 году. Футболиста обязали выплачивать экс-супруге определенную часть своих доходов в качестве алиментов. Тогда речь шла о сумме 200 тысяч рублей в месяц, однако из-за отсутствия индексации за шесть лет у спортсмена накопилась многомиллионная задолженность.

