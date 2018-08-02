Футболист Дмитрий Тарасов выложил в Сеть видео родов жены

Футболист Дмитрий Тарасов выложил на своей странице в Instagram видеозапись родов своей супруги Анастасии Костенко.
Как сообщают "Аргументы недели", Дмитрий находился с женой все время, до самого появления на свет малышки. После того, как врач осмотрел и запеленал девочку, Тарасов первым взял дочь на руки.
Это же видео появилось и на странице Анастасии. Молодая мама теперь делится со своими подписчиками секретами ухода за малышкой.
В январе 2018 года футболист и его супруга устроили пышное венчание. Церемония прошла в храме в центре столицы. Туда влюбленные пригласили 150 человек. Затем праздник продолжили в ресторане.
Гости торжества снимали происходящее на видео и тут же выкладывали в Сеть. Ведущими вечера были Николай Басков и Виктория Лопырева.
Для 30-летнего Тарасова этот брак стал третьим. До Костенко полузащитник был женат на певице Ольге Бузовой.
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