Футболист Дмитрий Тарасов выложил в Сеть видео родов жены

Футболист Дмитрий Тарасов выложил на своей странице в Instagram видеозапись родов своей супруги Анастасии Костенко.

Как сообщают "Аргументы недели", Дмитрий находился с женой все время, до самого появления на свет малышки. После того, как врач осмотрел и запеленал девочку, Тарасов первым взял дочь на руки.

Это же видео появилось и на странице Анастасии. Молодая мама теперь делится со своими подписчиками секретами ухода за малышкой.

В январе 2018 года футболист и его супруга устроили пышное венчание. Церемония прошла в храме в центре столицы. Туда влюбленные пригласили 150 человек. Затем праздник продолжили в ресторане.

Гости торжества снимали происходящее на видео и тут же выкладывали в Сеть. Ведущими вечера были Николай Басков и Виктория Лопырева.

Для 30-летнего Тарасова этот брак стал третьим. До Костенко полузащитник был женат на певице Ольге Бузовой.