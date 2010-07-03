Аршавин ответил Дзюбе на резонансное заявление в свой адрес

Телеэксперт Андрей Аршавин ответил нападающему "Зенита" Артему Дзюбе. Футболист позволил себе резкое заявление в адрес экс-игрока петербургской команды.
"Может ли это быть связано с тем, что Дзюба ревнует к Луневу? Не знаю. Мне хочется верить, что я разбираюсь в футболе", – сказал Аршавин в телеэфире "Матч Премьер".
Сегодня "Зенит" обыграл в матче РПЛ футбольный клуб "Оренбург" со счетом 0:2. Артем Дзюба отметился забитым мячом и голевой передачей. Несмотря на успехи, комиссия, в которую входил и Андрей Аршавин, выбрала лучшим игроком матча вратаря "Зенита" Андрея Лунева. Форвард петербургской команды после матча заявил, что экс-игрок не разбирается в футболе.
"Он потрясающий матч провел (Андрей Лунев прим.). У меня одна просьба: Аршавина уберите из тех, кто назначает лучших игроков матча. Он в футболе особо не разбирается", – заключил Дзюба.
Форвард был заменен в конце встречи. По некоторым данным он получил травму.
Ранее в московском дерби ЦСКА обыграл Локомотив со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти на 42-й минуте забил нападающий "армейцев" Федор Чалов.
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