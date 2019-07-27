"Урал" дал по тормозам. Как "Динамо" одержало первую победу в сезоне

26 июля третий тур Российской премьер-лиги открылся матчем "Динамо" против "Урала". Бело-голубым удалось обыграть клуб из Екатеринбурга со счетом 2:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о первой победе команды Дмитрия Хохлова в этом сезоне.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В первых двух турах "Динамо" выглядело ничем не лучше, чем в прошлом сезоне: те же непродолжительные вспышки качественного футбола, сменяющиеся невнятной игрой. Те же провалы, которые приводят к неутешительным результатам. Например, в стартовом поединке против "Арсенала" бело-голубые хорошо поиграли один тайм, а на второй вышли не рыба не мясо и в итоге скатали ничью. А в матче с "Рубином" и вовсе умудрились потерпеть поражение на своем поле, пропустив в компенсированное время. И это еще при том, что две трети игры казанцы были вдесятером из-за удаления Евгения Башкирова.

Так что в матче с "Уралом" подопечные Дмитрия Хохлова обязаны были наверстывать упущенное. Но это могло оказаться не так-то просто. Фаворитами в этом противостоянии явно были не бело-голубые – екатеринбуржцы к встрече с "Динамо" подходили в роли лидера чемпионата. "Урал" в первом туре одержал победу над "Уфой" со счетом 3:2. А во втором разнес "Ахмат", забив три безответных мяча в ворота грозненцев. Так команда Дмитрия Парфенова неожиданно оказалась на одной строчке с "Зенитом". И казалось, что "Динамо" вряд ли сможет остановить набравший ход "Урал". Но не тут-то было.

Бело-голубые весьма бодро начали встречу. Несколько моментов "Динамо" уже в первой десятиминутке могли закончиться голом, но защитники "Урала" успели разрядить ситуацию. На 16-й минуте хозяева все же открыли счет. Жоаозиньо с правого фланга навесил в штрафную, Рамиль Шейдаев пропустил мяч между ног; снаряд ударился о газон, а затем встретился с коленом Артура Юсупова, который замкнул комбинацию.

А на 31-й минуте Шейдаев красиво оторвался от Романа Емельянова в середине поля, добежал до штрафной, после чего фактически потерял мяч. Но снаряд отрикошетил назад точно под удар Кириллу Панченко. И восьмой номер положил мяч точно в левый угол без шансов для Вячеслава Годзюра. На 43-й минуте счет мог становиться разгромным. Снова Шейдаев в контратаке прорвался в штрафную "Урала", снова под его передачу открылся Панченко, но на этот раз Кирилл пробил сильно мимо ворот.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Второй тайм оказался богаче на опасные ситуации и у тех, и у других ворот. Гости сразу же прибавили в скорости и моментах. Уже на 49-й минуте после навеса Дениса Кулакова мощным ударом головой мог забить Эрик Бикфалви. Но Антон Шунин спас свою команду. А на 67-й минуте пришлось выручать уже Годзюру после дальнего удара Себастьяна Шиманьски и рикошета от защитника "Урала". Спустя минуту при розыгрыше углового по воротам неудачно пробил Владимир Рыков, хотя у него была отличная позиция для того, чтобы поставить точку в матче.

Тем не менее "Динамо" смогло главное – не пропустить во втором тайме. Поэтому двух мячей, забитых до перерыва, с лихвой хватило для выигрыша в сегодняшнем матче. Бело-голубые наконец-то не рассыпались в концовке, почти не допускали грубых ошибок в обороне, которые могли бы привести к камбэку "Урала", и заслуженно добыли первую победу в сезоне. Однако это только начало.

В следующем туре "Динамо" предстоит на выезде сыграть в дерби против "Спартака". Команда Олега Кононова не в лучших кондициях, но без боя динамовцам не сдастся. Тем более, что красно-белым нередко помогают родные стены. Еще через тур "Динамо" сразится дома с "Зенитом", а затем – с "Локомотивом". Эти матчи-то и станут проверкой на прочность.