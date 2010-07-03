ЦСКА обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу. Игра состоялась на стадионе "ВЭБ-Арена" в присутствии более 27 тысяч зрителей.

Мяч на 42-й минуте матча с пенальти забил форвард ЦСКА Федор Чалов.

На 33-й минуте матча из-за травмы поле покинул защитник ЦСКА Виктор Васин.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших при пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" под Хабаровском.

ЦСКА впервые победил "Локомотив" за последние пять матчей в РПЛ. Предыдущую победу армейцы одержали 26 апреля 2017 года со счетом 4:0. В турнирной таблице ЦСКА занимает пятое место, "Локомотив" расположился на восьмом месте.

В четвертом туре ЦСКА на выезде сыграет с "Рубином" 4 августа. Команда "Локомотива" 3 августа встретится с самарскими "Крыльями Советов".

