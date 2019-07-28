В премьер-лиге впервые применили VAR. С его помощью ЦСКА обыграл "Локомотив"

28 июля состоялось первое в этом сезоне Российской премьер-лиги московское дерби. ЦСКА на своем поле принимал "Локомотив", армейцы обыграли железнодорожников со счетом 1:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел этот поединок и почему появление видеопомощника едва не вызвало еще больше споров.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Дерби ЦСКА и "Локомотива" было суждено стать не только главным матчем тура, но и пробным камнем для внедрения системы видеоассистента рефери (VAR), которая наконец-то заработала спустя несколько недель после старта чемпионата. Причем главному судье встречи Владиславу Безбородову в первой же игре с этой системой пришлось использовать ее на полную. Уже на седьмой минуте поединка возник довольно неоднозначный момент: снаряд попал в руку защитнику "Локомотива" Дмитрию Живоглядову в собственной штрафной. Рефери решил прибегнуть к VAR, долго смотрел повтор и в результате назначил спорный мяч.

Конечно же, это вызвало вопросы (и наверняка будет обсуждаться еще как минимум неделю). Но судья оказался прав. Согласно поправкам, принятым Международной федерацией футбола 1 июня этого года, ситуация с Живоглядовым не считается фолом. Ведь если мяч попал игроку в руку или ладонь непосредственно от его же головы, тела или ноги (или головы, тела или ноги стоящего вблизи игрока), нарушения нет. При условии, что футболист сделал это неумышленно (как и случилось в моменте с игроком "Локо"). Поэтому пенальти не был назначен вполне справедливо.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

В первой трети игры ЦСКА был активнее, однако до серьезных моментов не доходило ни у армейцев, ни у железнодорожников. На 28-й минуте Федор Чалов в штрафной удачно развернулся и нанес плотный удар по воротам, но мяч попал точно в Гилерме. А на 31-й минуте "Локомотив" забил, но боковой рефери еще до удара Алексея Миранчука поднял флаг. Тренер "Локо" Юрий Семин и Эдер начали апеллировать к главному судье с просьбой посмотреть повтор, правда это было абсолютно бесполезно – в момент передачи португальский форвард находился в километровом офсайде.

На 39-й минуте Безбородов все же поставил одиннадцатиметровый в ворота "Локо", и снова после просмотра VAR. Форвард железнодорожников Мурило свалил в своей штрафной Федора Чалова. Судья сначала пропустил этот момент, и игра продолжилась, Алексей Миранчук даже успел убежать в контратаку, заработать штрафной и посадить на желтую карточку Хердура Магнуссона. Но после остановки игры главный судья выслушал замечания своих помощников и отправился смотреть повтор момента в штрафной "Локомотива". А затем указал на точку. ЦСКА реализовал пенальти: Федор Чалов развел Гилерме и мяч по разным углам.

Видео: vk.com/matchpremier

Второй тайм оказался куда скучнее. Сразу после перерыва неплохой удар по воротам Игоря Акинфеева нанес Алексей Миранчук, но голкипер ЦСКА уверенно забрал мяч. А на 59-й минуте все тот же Миранчук опасно, но неточно пробил со штрафного – снаряд прошел рядом со штангой. Однако на 90-й минуте Безбородову снова пришлось прибегать к VAR – Игорь Дивеев срубил Федора Смолова, и после совещания с помощниками рефери посчитал, что защитник ЦСКА не нарушил правила. Таким образом, "Локомотив" не смог сравнять счет и вслед за "Спартаком" потерпел первое поражение в сезоне.

Можно ли сказать, что эксперимент с VAR оказался удачным? Однозначно. Да, вопросы к судье не исчезли, но появление видеоассистента как минимум снизит количество критических моментов вроде фола Мурило на Чалове, который еще два тура назад рефери мог не заметить совсем. А сегодня именно такая ситуация переломила ход игры. И абсолютно справедливо. Как сказал после матча Юрий Семин, "VAR сегодня сыграл против "Локомотива", но не против футбола". Главное, чтобы исход игры решал не только VAR, но и сами команды. С этим, к сожалению, сегодня были большие проблемы.