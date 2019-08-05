ЦСКА одолел "Рубин" в Казани. Фернандес и Чалов организовали красавец-гол

В воскресенье в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги ЦСКА на выезде играл с "Рубином". Матч в Казани закончился минимальной победой столичной команды. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как красно-синие неожиданно вырвались в лидеры чемпионата и почему у армейцев все меньше шансов удержать Федора Чалова.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

ЦСКА начал этот сезон шатко-валко. В первом же туре поражение от "Крыльев Советов", затем победа над "Оренбургом" и, что более важно, "Локомотивом". Несмотря лишь на один проигрыш, старт команды Виктора Ганчаренко вызывал вопросы. С одной стороны, красно-синие испытывали проблемы в защите после ухода Родриго Бекао, которого элементарно некем было заменить. С другой, впереди у ЦСКА все работало с переменным успехом в те моменты, когда был в хорошей форме Федор Чалов. Матч с "Рубином", который до этого не проиграл ни одной встречи, должен был стать серьезной проверкой для армейцев.

Первые подходы к воротам казанцев футболисты ЦСКА организовали уже через несколько минут после начала игры – тогда "Рубин" дважды смог нейтрализовать Чалова. На девятой минуте точный удар издалека нанес Арнор Сигурдссон, но это не доставило особых проблем голкиперу хозяев Юрию Дюпину. На 30-й минуте куда более мощно пробил Кристиян Бистрович – мяч пролетел над крестовиной. Спустя минуту еще один умопомрачительный момент был у Николы Влашича – хорват получил снаряд в штрафной, развернулся и пробил мимо ворот.

На 37-й минуте Юрий Дюпин чудом спас "Рубин": Марио Фернандес получил мяч на правом фланге, отдал пас в центр, Сигурдссон пробил, но голкипер казанцев сыграл в стиле Давида Де Хеа, отразив мяч ногой. На 41-й минуте ЦСКА все-таки забил. Марио Фернандес красиво обработал снаряд у штрафной, затем скинул его на Чалова, который в касание еще более красиво зарядил в ближнюю девятку. До перерыва "Рубин" мог отыграться – после розыгрыша штрафного на 43-й минуте Филип Уремович пробил головой по воротам, но неточно.

Второй тайм хозяева провели куда продуктивнее. На 54-й минуте удивительным образом не забили казанцы: Данил Степанов забросил в штрафную, Видар Кьяртанссон жестко принял мяч и скинул дальше налево, где Павел Могилевец то ли простреливал, то ли бил по воротам. В итоге снаряд пролетел мимо Вячеслава Подберезкина к Беке Микелтадзе. Грузинский футболист оказался один на один с пустыми воротам, но, как обычно бывает в таких случаях, не успел воспользоваться шансом и нанес удар, когда на помощь уже примчался Хердур Магнуссон.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

На 60-й минуте не менее опасный момент был, когда Подберезкин дальним забросом отправил Кьяртанссона на рандеву с Игорем Акинфеевым. Но новичок команды Звонимир Шарлия разрядил обстановку. Казалось, что "Рубин" все-таки сможет сравнять счет, уж очень сильно давили хозяева до самого конца. На 93-й минуте после подачи Подберезкина рядом со штангой головой пробил Уремович. А перед самым финальным свистком мог забить вышедший на замену Николай Кипиани. Но мяч прилетел точно в руки Акинфееву.

Таким образом, ЦСКА одержал третью подряд победу и забрался на вторую строчку в турнирной таблице. А Чалова после игры отметил скаут "Манчестер Юнайтед", который был на матче в Казани. К слову, Федора уже давно сватают в английские клубы. На днях армейцы отклонили предложение от "Кристал Пэлас", который предложил за игрока 15 миллионов евро. Руководство ЦСКА считает, что Чалов слишком молод, чтобы уезжать за рубеж. Но судя по игре 21-летнего футболиста и прогрессу, который он показывает с каждым матчем, удержать его в стане красно-синих будет крайне сложно.