ЦСКА победил "Рубин" в матче РПЛ

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Столичный ЦСКА одержал победу над казанским "Рубином" в матче чемпионата России по футболу.

Футболисты ЦСКА победили в игре четвертого тура, проходившего в Казани, со счетом 1:0. Единственный гол в ворота соперников, ставший победным, забил Федор Чалов.

Благодаря этому матчу армейцы получили девять очков и второе место в турнирной таблице РПЛ. Первую строчку в ней занимает петербургский "Зенит".

В следующий раз футболистам московского ЦСКА предстоит выйти на поле 10 августа. Их противником будет ФК "Сочи".

Ранее сообщалось, что "Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в рамках четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на стадионе "красно-белых", завершилась со счетом 0:0.