"Локомотив" вырвал победу в матче с "Крыльями Советов"

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Московский "Локомотив" в гостях одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 4-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:1. У гостей забивали Федор Смолов (15-я минута) и Гжегож Крыховяк (90+4), в составе самарцев на 88-й минуте отличился Александр Соболев (88).

"Локомотив" с семью очками идут четвертыми в турнирной таблице, "Крылья Советов" с тремя баллами занимают 14-ю строчку.

В пятом туре железнодорожники 11 августа сыграют дома с екатеринбургским "Уралом".