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01:00

Футболисты "Краснодара" выбили "Порту" из Лиги чемпионов

спорт

01:00

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Фото: EPA/TASS/Fernando Veludo

Футболисты "Краснодара" обыграли португальский "Порту" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Таким образом, российский клуб впервые в истории вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.

Встреча, которая прошла во вторник, 13 августа в Порту завершилась со счетом 3:2. В первом матче в Краснодаре победили гости (0:1).

Голы у "Краснодара" забили Тонни Вилена (3-я минута), а также Магомед-Шапи Сулейманов, который оформил дубль (13, 34), передает НСН.

У "Порту" отличились бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш (57) и Луис Диас (76).

Следующим соперником "Краснодара" станет греческий "Олимпиакос". 21 августа пройдет матч в Греции, а ответная игра состоится 27 августа.

8 августа московский "Спартак" обыграл в Лиге Европы швейцарский "Тун" (3:2). Ответный поединок пройдет в столице в четверг, 15 августа.

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спорт

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