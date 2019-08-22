"Олимпиакос" уничтожил "Краснодар" в Лиге чемпионов. Это была катастрофа

21 августа "Краснодар" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов потерпел поражение от греческого "Олимпиакоса". Поединок закончился со счетом 0:4. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему матч в Греции закончился таким разгромом и стоит ли ждать чуда в ответной встрече.

Фото: AP/TASS/Thanassis Stavrakis

Неделю назад "Краснодар" провел без преувеличения одну из лучших игр в своей истории. Обыграть "Порту" в гостях, ведя по ходу первого тайма в три мяча – это было сильно, даже не взирая на вялость "драконов" и то, что этот матч пришлось смотреть не на канале с тем же названием, а в клубном приложении "Порту" и, что называется, на языке оригинала.

После победы над португальским клубом до группового этапа "Краснодару" нужно было сделать еще один шаг. И переступить предстояло через греческий "Олимпиакос". После "Порту" клуб из города Пирей казался серьезным, но вполне проходимым соперником. Да, у греческой команды была внушительная статистика – она не проигрывала с февраля этого года. Однако и серьезных турниров, кроме квалификации Лиги чемпионов, в этот период не было. Так что "Краснодару" нужно было максимально аккуратно сыграть в обороне, по возможности забить гол и уехать домой с заделом на победу в ответном матче.

Но поединок в Греции пошел по худшему сценарию. Причем первая треть матча складывалась для "быков" почти что удовлетворительно. Несмотря на крайне вялую игру "Краснодара", греки сами не слишком рвались вперед – "Олимпиакос" ограничился парой ударов из-за пределов штрафной. Но по истечении получаса "быки" пропустили, привезя сами себе. Руслан Камболов ошибся, скинув мяч точно в ноги игроку "Олимпиакоса". В итоге пас дошел до Мигеля Герреро, который по красивейшей дуге отправил снаряд от штанги в дальний угол.

До перерыва у греков было еще несколько хороших моментов, но "Краснодар" смог сдержать напор. Во втором тайме, казалось, "быки" взялись исправлять ситуацию: на поле появился Магомед-Шапи Сулейманов. Но первым же касанием, которое могло сравнять счет, он отправил мяч в пирейское небо. Да и последующие касания тоже не слишком помогли "Краснодару". А вот замены "Олимпиакоса" сработали. На 76-й минуте на поле вышел Лазар Ранджелович, который спустя всего две минуты забил гол – к слову, дебютный, за греческую команду. "Олимпиакос" организовал контратаку, Матье Вальбуэна вырезал великолепную передачу и сербский форвард в два касания отправил мяч в угол.

Фото: AP/TASS/Thanassis Stavrakis

После второго гола "Краснодар" поплыл капитально. На 85-й минуте все тот же Ранджелович оформил дубль. Серб пробил с линии штрафной – Матвей Сафонов не смог отразить этот удар. А на 89-й минуте Даниэл Поденсе довел счет до неприличного. Андреас Бухалакис закинул мяч на португальца, а тот изящно перекинул вратаря "быков" – 4:0. Счет не по игре, но такой исход вполне справедлив. "Краснодар" в этом матче был апатичным и абсолютно беззубым в атаке, особенно в заключительном отрезке игры. Как итог – команда Мурада Мусаева фактически лишилась каких-либо шансов в ответной встрече.

Ждать чуда здесь не приходится: не видно, чтобы у "Краснодара" были запасы сил для того, чтобы совершить настолько мощный камбэк. В конце концов, даже "Ливерпулю" в полуфинальном матче против "Барселоны" нужно было отыграть всего три гола. Да и "Олимпиакос" – не тот соперник, с которым "Краснодар" мог бы провернуть подобный трюк. Греческий клуб не пропускает голы в пятом матче подряд в квалификации ЛЧ. Это лишний раз подтверждает то, что забить "Олимпиакосу" четыре, пусть и у себя дома – задача почти невыполнимая.

Тем не менее, что "быки" точно могут сделать, так это красиво хлопнуть дверью. Достаточно обыграть греков в ответном матче, который состоится 27 августа в Краснодаре. И дальше уже можно спокойно продолжить свой путь в Лиге Европы, где у южан и больше опыта и больше шансов побороться не только за выход из группы, но за 1/8 финала (а то и четвертьфинал) турнира. А Лига чемпионов пока подождет – все-таки рановато еще туда черно-зеленым. Но, даже несмотря на провал, они на верном пути. Ведь матч с "Олимпиакосом" – это бесценный, пусть и негативный, опыт. Как говорится, Москва тоже не сразу строилась.