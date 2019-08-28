Чуда не случилось. "Краснодар" вновь проиграл "Олимпиакосу" и вылетел в Лигу Европы

27 августа "Краснодар" в рамках ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов проиграл греческому "Олимпиакосу". Встреча закончилась со счетом 1:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, чего не хватило "Краснодару" в домашней игре и что "быкам" нужно вынести для себя к Лиге Европы.

Фото: EPA/TASS/Georgia Panagopoulou

Что ж, "Краснодар" официально покинул Лигу чемпионов. По факту произошло это еще неделю назад, когда "быки" потерпели от "Олимпиакоса" разгромное поражение со счетом 0:4. После той игры нужно было быть ярым оптимистом, чтобы уверовать в то, что команда Мурада Мусаева сможет отыграть такой разрыв. Да, "Краснодар" явно не заслужил проиграть в Греции с таким крупным счетом. Но "быки" сами упустили свой счастливый билет. Дотяни они до последнего выездную встречу при 0:1 и все могло бы сложиться совсем иначе. Но второй пропущенный гол под конец игры, затем опущенные руки, еще один мяч и финальный гол – четвертый гвоздь в крышку гроба под названием "Краснодар" в Лиге чемпионов. В ответном матче отыгрывать было уже нечего.

Тем не менее после стартового свистка второй игры "Краснодар" сразу же понесся наверстывать упущенное в первом поединке. А наверстывать нужно было неприлично много. Но в стартовые минуты "быки" были настроены крайне решительно. Казалось, они готовы отыграть столько мячей, сколько потребуется. Уже на второй минуте хозяева нанесли первый удар по воротам "Олимпиакоса". А на десятой "быкам" удалось забить гол. Греки провалились в атаке, Вандерсон вошел в штрафную, сыграл в "стенку" с Маркусом Бергом, затем с фланга прострелил в центр. Там на передачу откликнулся Даниил Уткин, который развернулся, убрал мяч под себя и пробил точно в угол.

Но радость "Краснодара" была недолгой. Всего через минуту "Олимпиакос" сравнял счет. Даниэл Поденсе собрал вокруг себя защитников хозяев, затем отпасовал на Матье Вальбуэна. Француз скинул в центр на Юссефа Аль-Араби, а марокканский нападающий ловко переиграл вратаря и защитников "Краснодара" и отправил мяч в сетку. Отыграть пять мячей было уже абсолютно нереально. Конечно, можно было бы вспомнить противостояние ПСЖ и "Барселоны" в Лиге чемпионов два года назад. Но это несопоставимые вещи. Тогда у сине-гранатовых залетало все, что могло (в том числе и два пенальти).

Фото: EPA/TASS/Georgia Panagopoulou

У "быков" же не залетало вообще ничего. Да и вряд ли могло залететь – увы, исполнителей уровня Месси, Суареса и Неймара в Краснодар пока что не завезли. Вместо них на острие у хозяйской команды пытался что-то организовать Маркус Берг, по которому за несколько недель не проехался только ленивый (уж очень пока невнятно выглядит швед), а по краям были Вандерсон (одно из светлых пятен "Краснодара") и Магомед-Шапи Сулейманов (главный джокер Магомеда Мусаева). Но последний на 30-й минуте получил травму во время единоборства. И в атаке "быков" стало еще грустнее.

А в начале второго тайма матч потерял для "Краснодара" вообще какой-либо смысл. На 46-й минуте гости быстро разыграли аут у штрафной "быков". Матье Вальбуэна прострелил на дальнюю штангу, а Аль-Араби без проблем принял мяч, в касание катнув снаряд в сетку. После второго пропущенного гола "Краснодар" совсем развалился. Особенно активизировался в атаке у гостей Матье Вальбуэна, который без особого сопротивления входил в штрафную или наносил опасные удары на подходе к ней. В какой-то момент Вальбуэна после навеса в штрафную едва не забил головой. Впрочем, в этом матче для такого рослого полузащитника подобный гол в ворота "Краснодара" был бы совсем не удивителен.

Вылет команды Мурада Мусаева из Лиги чемпионов, к сожалению для болельщиков "быков", оказался вполне закономерен. "Краснодар" пока не готов выступать на таком уровне, тем более с нынешним составом. После 1:6 от "Олимпиакоса" Уроша Спаича и Йона Фьолусона вряд ли можно назвать столпом обороны черно-зеленых. А оборона – это ключевое, на что следует обратить внимание тренерскому штабу перед стартом в Лиге Европы. Второе – это, конечно же, нападение. С вылетом из обоймы лучшего форварда "Краснодара" Виктора Классона в атакующих действиях "быков" наступил явный кризис. Время, чтобы придумать выход из ситуации, перед ЛЕ еще есть. Вот только найдется ли он?