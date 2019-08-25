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25 августа, 00:49

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Как "Краснодар" и "Локо" сыграли вничью

"Краснодар" и "Локо" сыграли вничью. И вдвоем вырвались в лидеры
спорт

24 августа "Локомотив" в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги на выезде сыграл вничью с "Краснодаром" – 1:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему исход матча должен в большей степени устраивать красно-зеленых и как в российский чемпионат вернулась интрига.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Еще три дня назад "Краснодар" потерпел сокрушительное поражение от греческого "Олимпиакоса". Четыре безответных мяча, полное бессилие на поле, особенно в концовке матча. Фактически, та встреча лишила команду Мурада Мусаева шансов на выход в групповой этап ЛЧ. Но сегодня "быки" должны были выйти на игру против "Локомотива" с новыми силами и без мыслей о том, что произошло в Пирее. Судя по первым минутам матча, вышло не очень.

Железнодорожники забили быстрый гол, и за это стоит "поблагодарить" вратаря "Краснодара". Матвей Сафонов, который до матча с "Олимпиакосом" редко пропускал больше мяча за игру и в прошедшем сезоне вообще стал синонимом слова "надежность", неожиданно допустил ошибку уже на пятой минуте игры. Гжегож Крыховяк прошел по центру и не доходя до штрафной решил пробить. Удар получился не слишком сильным, у Сафонова был вагон времени, чтобы подстроиться под мяч. Но голкипер умудрился выпустить снаряд из рук и лишь проводил его взглядом на пути в сетку.

После пропущенного гола "Краснодар" вполне закономерно стал еще больше контролировать мяч, надеясь создать опасность вблизи чужих ворот. На 16-й минуте это даже почти получилось: после углового Кристоффер Ольссон скинул мяч на Ивана Игнатьева, а тот с лета мощно пробил в ближний угол. Но Гилерме справился с этим ударом. "Локомотив" предпочитал отвечать редкими, но меткими контратаками. На 29-й минуте Бенедикт Хеведес из глубины забросил на правый фланг на Дмитрия Живоглядова. Последовал прострел в центр, но защита "Краснодара" вовремя отбила эту угрозу.

Спустя три минуты случилась похожая атака: снова заброс Хеведеса, на этот раз на Антона Миранчука, тот отдал пас на Федора Смолова, который пробил в дальний угол – выручил голкипер. Тем не менее "Краснодар" все-таки забил ответный мяч на 42-й минуте. Вандерсон на левом краю накрутил защитников "Локо", после чего навесил в центр. Там за мяч зацепился Дмитрий Стоцкий. Он развернулся и забросил снаряд на дальнюю штангу, а Магомед-Шапи Сулейманов замкнул комбинацию, головой отправив мяч в сетку.

Фото: ТАСС/Андрей Шрамко

Во втором тайме игра стала более открытой. "Краснодар" все так же старался давить позиционными атаками, а "Локомотив" – контратаками. Но темп вырос, да и количество ударов у обеих команд – тоже. На 59-й минуте отличный момент был у Рифата Жемалетдинова, который убежал вперед после паса Живоглядова. Но нападающий "Локо" решил пробить, хотя отдай он пас бежавшему рядом Антону Миранчуку – и кто знает. А на 62-й минуте красивый сольный проход устроил Федор Смолов: девятый номер "Локо" вошел в штрафную, обыграл двух защитников, но запнулся на третьем.

В концовке же "Краснодар" решил взять свое. Последние десять минут хозяева беспрестанно утюжили ворота железнодорожников, но все – мимо. По-настоящему голевая ситуация произошла на 82-й минуте: Юнес Намли пробил в дальний угол и Гилерме неловко отбил мяч. На добивание подоспел Маркус Берг, который попытался переправить снаряд в сетку, однако с острого угла сделать это оказалось не так просто. А на 89-й минуте едва не закончился голом дальний удар Вандерсона, но голкипер "Локо" спас гостей от поражения.

Учитывая поражение "Зенита", который потерял очки в выездном матче против "Уфы", ничья "Краснодара" и "Локо" позволила обеим командам опередить петербуржцев. Сейчас все три команды имеют по 14 очков, но "быки" по дополнительным показателям занимают первое место, железнодорожники – вторые. И это при том, что у идущих следом за сине-бело-голубыми "Спартака" и "Ростова по 11 очков и игра в запасе. А это значит, что в случае победы обоих клубов интрига в чемпионате раскалится до предела.

Еще несколько туров назад мы думали, что в этом турнире все ясно. Интрига умерла, "Зенит" снова будет чемпионом. И действительно, в первых турах Сердар Азмун и Артем Дзюба выносили всех направо и налево, охотно подтверждая эту теорию. Но вот уже вторую игру петербургский клуб не забивает, и на первый план тут же выходят "Краснодар" и "Локо". Тем лучше. Ведь чем дольше будет жива интрига, тем интереснее смотреть чемпионат. Несколько туров назад мы думали, что интрига умерла. Теперь же кажется, что все самое веселое только начинается.

Фехретдинов Тимур

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