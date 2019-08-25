Как "Краснодар" и "Локо" сыграли вничью

24 августа "Локомотив" в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги на выезде сыграл вничью с "Краснодаром" – 1:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему исход матча должен в большей степени устраивать красно-зеленых и как в российский чемпионат вернулась интрига.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Еще три дня назад "Краснодар" потерпел сокрушительное поражение от греческого "Олимпиакоса". Четыре безответных мяча, полное бессилие на поле, особенно в концовке матча. Фактически, та встреча лишила команду Мурада Мусаева шансов на выход в групповой этап ЛЧ. Но сегодня "быки" должны были выйти на игру против "Локомотива" с новыми силами и без мыслей о том, что произошло в Пирее. Судя по первым минутам матча, вышло не очень.

Железнодорожники забили быстрый гол, и за это стоит "поблагодарить" вратаря "Краснодара". Матвей Сафонов, который до матча с "Олимпиакосом" редко пропускал больше мяча за игру и в прошедшем сезоне вообще стал синонимом слова "надежность", неожиданно допустил ошибку уже на пятой минуте игры. Гжегож Крыховяк прошел по центру и не доходя до штрафной решил пробить. Удар получился не слишком сильным, у Сафонова был вагон времени, чтобы подстроиться под мяч. Но голкипер умудрился выпустить снаряд из рук и лишь проводил его взглядом на пути в сетку.

После пропущенного гола "Краснодар" вполне закономерно стал еще больше контролировать мяч, надеясь создать опасность вблизи чужих ворот. На 16-й минуте это даже почти получилось: после углового Кристоффер Ольссон скинул мяч на Ивана Игнатьева, а тот с лета мощно пробил в ближний угол. Но Гилерме справился с этим ударом. "Локомотив" предпочитал отвечать редкими, но меткими контратаками. На 29-й минуте Бенедикт Хеведес из глубины забросил на правый фланг на Дмитрия Живоглядова. Последовал прострел в центр, но защита "Краснодара" вовремя отбила эту угрозу.

Спустя три минуты случилась похожая атака: снова заброс Хеведеса, на этот раз на Антона Миранчука, тот отдал пас на Федора Смолова, который пробил в дальний угол – выручил голкипер. Тем не менее "Краснодар" все-таки забил ответный мяч на 42-й минуте. Вандерсон на левом краю накрутил защитников "Локо", после чего навесил в центр. Там за мяч зацепился Дмитрий Стоцкий. Он развернулся и забросил снаряд на дальнюю штангу, а Магомед-Шапи Сулейманов замкнул комбинацию, головой отправив мяч в сетку.

Фото: ТАСС/Андрей Шрамко

Во втором тайме игра стала более открытой. "Краснодар" все так же старался давить позиционными атаками, а "Локомотив" – контратаками. Но темп вырос, да и количество ударов у обеих команд – тоже. На 59-й минуте отличный момент был у Рифата Жемалетдинова, который убежал вперед после паса Живоглядова. Но нападающий "Локо" решил пробить, хотя отдай он пас бежавшему рядом Антону Миранчуку – и кто знает. А на 62-й минуте красивый сольный проход устроил Федор Смолов: девятый номер "Локо" вошел в штрафную, обыграл двух защитников, но запнулся на третьем.

В концовке же "Краснодар" решил взять свое. Последние десять минут хозяева беспрестанно утюжили ворота железнодорожников, но все – мимо. По-настоящему голевая ситуация произошла на 82-й минуте: Юнес Намли пробил в дальний угол и Гилерме неловко отбил мяч. На добивание подоспел Маркус Берг, который попытался переправить снаряд в сетку, однако с острого угла сделать это оказалось не так просто. А на 89-й минуте едва не закончился голом дальний удар Вандерсона, но голкипер "Локо" спас гостей от поражения.

Учитывая поражение "Зенита", который потерял очки в выездном матче против "Уфы", ничья "Краснодара" и "Локо" позволила обеим командам опередить петербуржцев. Сейчас все три команды имеют по 14 очков, но "быки" по дополнительным показателям занимают первое место, железнодорожники – вторые. И это при том, что у идущих следом за сине-бело-голубыми "Спартака" и "Ростова по 11 очков и игра в запасе. А это значит, что в случае победы обоих клубов интрига в чемпионате раскалится до предела.

Еще несколько туров назад мы думали, что в этом турнире все ясно. Интрига умерла, "Зенит" снова будет чемпионом. И действительно, в первых турах Сердар Азмун и Артем Дзюба выносили всех направо и налево, охотно подтверждая эту теорию. Но вот уже вторую игру петербургский клуб не забивает, и на первый план тут же выходят "Краснодар" и "Локо". Тем лучше. Ведь чем дольше будет жива интрига, тем интереснее смотреть чемпионат. Несколько туров назад мы думали, что интрига умерла. Теперь же кажется, что все самое веселое только начинается.