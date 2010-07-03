"Краснодар" и "Локомотив" сыграли вничью в матче 7 тура чемпионата России

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В матче седьмого тура Российской Премьер-лиги по футболу между "Краснодаром" и "Локомотивом" зафиксирована ничья – 1:1. Об этом сообщает "Интерфакс".

Счет на 5-й минуте открыл полузащитник "Локомотива" Гжегош Крыховяк. Краснодарский клуб ответил на 42-й минуте – забил Магомед-Шапи Сулейманов.

По итогам встречи "Краснодар" стал лидером первенства, "Локомотив" остался вторым – у обоих клубов в активе по 14 очков. Они опережают идущий третьим "Зенит" по разнице мячей.