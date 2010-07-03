"Витязь" обыграл ЦСКА на Кубке мэра Москвы по хоккею

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

В рамках второго тура Кубка мэра Москвы по хоккею подмосковный "Витязь" одержал разгромную победу над столичным ЦСКА со счетом 5:0, передает Агентство "Москва".

Хет-триком отметился Йонас Няттинен. Также по шайбе забросили Алексей Макеев и Святослав Гребенщиков.

На субботу запланирован еще один матч – "Спартак" будет состязаться с "Динамо".

Кубок мэра по хоккею проходит в Москве с 22 по 25 августа. Четыре команды сыграют друг с другом по одному матчу и распределят места в зависимости от количества баллов.

Турнир проводится с 2008 года. Пять раз победителем становилось "Динамо" (2008, 2012, 2014, 2016, 2018), четыре раза – ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017).