Продажи билетов на Кубок мэра Москвы по хоккею выросли в три раза

Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий столицы Александр Смирнов сообщил, что, по сравнению с прошлым годом, количество проданных билетов на матчи Кубка мэра Москвы по хоккею увеличились в три раза, передает ТАСС.
"Мы надеемся, что болельщики придут семьями, с детьми и получат удовольствие от хоккея. Наибольшее количество билетов продано на матч открытия и воскресные игры", – отметил генеральный директор.
Он добавил, что организаторы турнира учли все просьбы клубов о проведении соревнования, а главным нововведением станет образовательная программа для юных болельщиков с использованием доступного комментирования.
Кубок мэра Москвы по хоккею – это предсезонный турнир, предваряющий старт Континентальной хоккейной лиги. Он проводится с 2008 года. Пять раз победителем становилось "Динамо" (2008, 2012, 2014, 2016, 2018) и четыре раза – ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017). В этом году соревнование пройдет с 22 по 25 августа во дворце спорта "Мегаспорт" с участием "Динамо", "Спартака" и ЦСКА, а также подмосковного "Витязя". КХЛ стартует 1 сентября встречей между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и омским "Авангардом".
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