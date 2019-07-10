Кудашов назначен главным тренером сборной России по хоккею

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Федерация Хоккея России подтвердила назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера национальной команды. На этом посту он сменил Илью Воробьева.

"Для меня огромная честь стать главным тренером сборной России. Это большая ответственность, и я приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие", – заявил Кудашов.

Он поблагодарил руководство ФХР, отметив, что тренерский штаб продолжит выбранный курс, сделав необходимые корректировки. Также он обещал поддерживать связь с Воробьевым.

В тренерском штабе продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов.

Воробьев возглавлял сборную России с 12 апреля 2018 года. Под его руководством сборная России стала бронзовым призером ЧМ по хоккею, уступив в полуфинале команде Финляндии.

Кудашов пополнил тренерский штаб одновременно с Воробьевым. За свою карьеру он работал с подмосковным "Атлантом" (2013-2015 годы) и ярославским "Локомотивом" (2015-2017). Сейчас состоит в тренерском штабе петербургского СКА.

Кроме того, стало известно, что Алексей Кудашов назначен на пост главного тренера петербургского клуба Континентального хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской команды. Ранее этот пост также занимал Илья Воробьев.