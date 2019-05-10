Чемпионат мира по хоккею в Словакии. Самое главное

В пятницу стартует чемпионат мира по хоккею, который в этом году пройдет в двух словацких городах – Братиславе и Кошице. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, что нужно знать об этом турнире и есть ли шансы победить на ЧМ у сборной России.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Кто сыграет за сборную Россию

Пожалуй, нынешний состав – один из лучших за последние десять лет. Во всяком случае по именам. За день до стартового матча в заявке сборной России был 21 хоккеист. Из них 13 игроков Национальной хоккейной лиги, остальные восемь – представители КХЛ:

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Георгиев ("Рейнджерс"), Андрей Василевский ("Тампа");

Защитники: Динар Хафизуллин (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Дмитрий Орлов ("Вашингтон"), Никита Зайцев ("Торонто"), Михаил Сергачев ("Тампа");

Нападающие: Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов (все - ЦСКА), Александр Барабанов, Сергей Плотников (оба - СКА), Евгений Кузнецов, Александр Овечкин (оба - "Вашингтон"), Евгений Малкин ("Питтсбург"), Артем Анисимов ("Чикаго"), Евгений Дадонов ("Флорида"), Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес"), Никита Кучеров ("Тампа"), Никита Гусев ("Вегас").

Каковы шансы сборной России на ЧМ

Несмотря на такой звездный состав (особенно в части нападения и вратарской позиции), говорить о перспективах "красной машины" пока рано. Если считать номинально – Россия едва ли не главный претендент на чемпионство. Но все зависит от того, насколько сыгранной окажется нынешняя команда.

Еврохоккейтур, который закончился за неделю до ЧМ, оставил смешанные впечатления. С одной стороны, отечественная сборная победила в этом турнире, с другой – показала не очень содержательную игру в заключительных матчах с финнами и шведами. Поэтому остается надеяться, что главный тренер российской сборной Илья Воробьев сделал выводы из этих поражений и нашел способы устранить слабые места.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Тем не менее выходить из своей группы Россия обязана. Главным соперником за первое место на предварительном этапе станет лишь команда Швеции. Менее серьезную – но все же – опасность будут представлять также Чехия и Швейцария. Что касается Норвегии, Латвии, Австрии и Италии, то в матче с этими командами необходимо брать три очка.

В случае выхода в плей-офф самыми сильными конкурентами России видится сборная США. У нее не менее звездный состав: Патрик Кейн, Джек Айкел, Джонни Годро и Дилан Ларкин, а также главная молодая звезда НХЛ Джек Хьюз, который в этом году уже успел сыграть на двух чемпионатах мира: в январе на молодежном, а в апреле – на юниорском ЧМ. Но насколько сработает такой сплав опыта и молодости – покажет время.

Расписание игр сборной России на групповом этапе

Россия – Норвегия: 10 мая, 17:15*

Россия – Австрия: 12 мая 13:15

Россия – Чехия: 13 мая 17:15

Россия – Италия: 15 мая 21:15

Латвия – Россия: 18 мая 13:15

Швейцария – Россия: 19 мая 21:15

Швеция – Россия: 21 мая 21:15

*по московскому времени

23 мая состоятся четвертьфинальные матчи, 25-го – полуфинал и, наконец 26 мая – матч за третье место и финал.