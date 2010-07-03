Сборную России по хоккею возглавит Алексей Кудашов – СМИ

Сборную России по хоккею возглавит Алексей Кудашов, сменив на этом посту Илью Воробьева. Об этом сообщает ТАСС.
"Тренерский штаб продолжит работу в том же составе. В целях улучшения работы штаба принято решение, что Кудашов будет главным тренером сборной России. Воробьев останется в тренерском штабе команды", – сказал собеседник агентства.
Илья Воробьев возглавлял сборную России с 12 апреля 2018 года. Под его руководством сборная России стала бронзовым призером ЧМ по хоккею. Капитаном сборной по решению Воробьева был назначен нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук. Его ассистентами выступали Сергей Плотников (СКА), Евгений Малкин ("Питтсбург"), Александр Овечкин ("Вашингтон").
Алексей Кудашов состоит в тренерском штабе национальной сборной с 12 апреля 2018 года. С 2013 года по 2015 год он руководил подмосковным хоккейным клубом "Атлант". С 2015 по 2017 год был тренером ярославского "Локомотива". Сейчас он состоит в тренерском штабе петербургского клуба СКА.
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