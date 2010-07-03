Россия стала бронзовым призером ЧМ по хоккею

Российские хоккеисты обыграли команду Чехии в матче за третье место чемпионата мира по хоккею, который проходит в Братиславе.
Встречу провели на арене имени Ондрея Непелы. Она завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной России.
В первом периоде на 13-й минуте игры счет открыл россиянин Михаил Григоренко. На 14-й и 19-й минутах ответные шайбы в ворота российской сборной забросили Михал Ржепик и Доминик Кубалик.
Во втором периоде счет сравнял Артем Анисимов. В итоге российская сборная победила по буллитам.
В составе российской команды лучшим игроком был признан голкипер Андрей Василевский.
На чемпионатах мира сборные России и Чехии провели 21 матч: 11 раз сильнее оказывались российские хоккеисты, девять раз − чехи, а один игра завершилась вничью. В матче за бронзовые медали турнира команды России и Чехии встретились в третий раз, причем российская сборная впервые вышла из этого противостояния победителем.
Накануне сборная России уступила финнам в полуфинале хоккейного турнира. Исход поединка решила шайба, заброшенная в ворота российской команды за десять минут до конца встречи.
В тот же день канадцы обыграли в полуфинале команду Чехии со счетом 5:1. Шайбы забросили Марк Стоун, Дарнелл Нерс, Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Туррис, Томас Чабот и Томаш Зогорна.
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