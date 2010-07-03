ЧМ-2023 по хоккею пройдет в Петербурге

Фото: ТАСС/Zuma/Joel Marklund

Конгресс Международной федерации хоккея утвердил Санкт-Петербург в качестве места проведения чемпионата мира 2023 года, передает РИА Новости.

Ежегодный конгресс IIHF с 23 по 25 мая проходит в Братиславе.

К 2023 году в Петербурге построят новую арену, вмещающую 21,5 тысячи зрителей на матчах и до 23 тысяч – на концертах. Еще одной ареной первенства станет Ледовый, рассчитанный на 12 тысяч зрителей.

В 2019 году турнир принимает Словакия, затем соревнования состоятся в Швейцарии, Белоруссии и Латвии (совместно) и Финляндии. В 2024-м турнир пройдет в Чехии, а в 2025-м – в Швеции.

