Как Россия одолела США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

23 мая сборная России по хоккею в первом раунде плей-офф чемпионата мира одержала победу над командой США. Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу отечественных хоккеистов. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как "красную машину" едва не остановила американская сборная.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Групповой этап для сборной России в плане результата оказался круче некуда. Семь выигранных встреч из семи; разница заброшенных и пропущенных шайб – 36:7; не менее трех шайб, отправленных в ворота соперника, в каждом матче; крупная победа над Швецией, Чехией и Швейцарией. Однако все это было лишь подготовкой к плей-офф, где команду Ильи Воробьева ждал соперник посерьезнее, чем австрийцы или итальянцы.

В четвертьфинале сборной России предстояло сыграть с хоккеистами из США. Эту команду называли одной из лучших на чемпионате мира в плане состава. И это было абсолютно заслуженно. На турнир приехали лидер американской сборной и "Чикаго Блэкхокс" Патрик Кейн, суперфорвард "Баффало" Джек Айкел, а также главная молодая звезда НХЛ Джек Хьюз, который в этом году уже успел сыграть на двух чемпионатах мира: в январе на молодежном, а в апреле – на юниорском ЧМ.

Сборная России в матче с США достаточно быстро открыла счет. Уже на второй минуте отличился Никита Гусев. Михаил Сергачев после паса Никиты Кучерова попытался со средней дистанции отправить шайбу в ворота. Американский голкипер парировал этот бросок, но на добивании оказался российский нападающий "Вегаса", который переправил снаряд в сетку. Спустя половину периода Гусев мог делать дубль, но шайба угодила в перекладину.

До перерыва российская сборная все-таки удвоила счет. На 15-й минуте Джонни Годро заработал двухминутный штраф. Наши хоккеисты насели на ворота сборной США, активно пытаясь воспользоваться численным преимуществом. На второй минуте игры в неравных составах это удалось. Никита Гусев выдал пас на синюю линию, откуда точный бросок в угол сделал Михаил Сергачев. Кори Шнайдер не смог отразить эту шайбу.

Во втором периоде американцы вернулись в игру благодаря быстрому голу Брэди Шея. Патрик Кейн с левого края отдал пас на противоположный фланг, где защитник "Нью-Йорк Рейнджерс" в одно касание щелкнул по воротам. Шайба в полете отрикошетила от клюшки игрока российской сборной и залетела в угол. После забитого гола американцы стали больше контролировать ход игры и создавать моменты в зоне команды Ильи Воробьева. Но, даже несмотря на удаление Евгения Кузнецова в середине периода, оборона российской сборной выдержала натиск.

Самой насыщенной оказалась заключительная двадцатиминутка. На 42-й минуте Кирилл Капризов увеличил отрыв в счете. Американцы пытались выйти из своей зоны, но шайбу перехватил Михаил Сергачев, который отдал пас на Никиту Гусева. А дальше случилась атака, один в один похожая на первый гол российской сборной в заключительной игре группы со шведами. Только вместо Артема Анисимова у Никиты Гусева в партнерах оказался Кирилл Капризов. Игроку ЦСКА оставалось только замкнуть эту комбинацию.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Уже на 46-й минуте американцы вновь сократили отставание. На этот раз не Сергачев перехватил шайбу в центре, а у него ее там отобрали. Сделал это Джек Хьюз, который тут же переправил снаряд на Ноа Хэнифина. А тот мощным броском зарядил шайбу точно в ворота Андрея Василевского. Правда, счет оставался неизменным всего полторы минуты. Потому что затем Евгений Дадонов удачно отобрал шайбу в единоборстве в чужой зоне, отпасовал на Евгения Малкина, а тот – на Михаила Григоренко. Нападающий ЦСКА расстрелял ворота сборной США, сделав счет 4:2.

Концовка выдалась по-настоящему валидольной. "Звездно-полосатые" не собирались сдаваться и сняли Кори Шнайдера, выпустив шестого полевого игрока. Это помогло им организовать третий гол. После затяжной атаки Патрик Кейн оказался на правом фланге, отдал передачу на другой край, где неприкрытым остался его партнер по "Чикаго" Алекс Дебринкэт. Он-то и отправил шайбу в сетку. Но на счастье российской сборной американским хоккеистам не хватило сил и времени перевести игру на овертайм. И в полуфинал в итоге прошла команда Ильи Воробьева.

В следующей стадии "красной машине" предстоит сразиться с Финляндией. Они уступили в своей группе лишь Германии и США в овертайме, обыграв в то же время Словакию и Канаду. Однако куда более важно то, как финны в четвертьфинале расправились со сборной Швеции. Проигрывая 1:3 по ходу первого периода, они сравняли во втором. Затем вновь пропустили и смогли отыграться лишь за две минуты до финальной сирены. А в овертайме додавили и вышли в полуфинал.

С одной стороны, сборная Швеции сама виновата в этом проигрыше. Проблемы в обороне желто-синих были не настолько явными, как в поединке с нашей командой, но именно они привели к поражению. С другой стороны, сборная Финляндии показала свой характер и умение отыгрываться. И то, что, например, не получилось в концовке матча Россия – США у американцев, вполне может получиться у финнов. Так что для команды Ильи Воробьева главное – не допускать провалов в защите и глупых удалений, особенно под конец игры. В остальном Финляндия – это крайне серьезный, но все же проходимый соперник.