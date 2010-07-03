Сборная России обыграла США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Россияне обыграли американцев в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею со счетом 4:3. Игра прошла 23 мая в Словакии.

Никита Гусев стал автором первой шайбы. Он открыл счет уже на второй минуте. На 16-й минуте гол забил Михаил Сергачев. На 42-минуте отличился Кирилл Капризов. На 48-й шайбу в ворота американцев забросил Михаил Григоренко.

Среди команды США отличились Брэйди Шей (23-я минута), Ноа Ханифин (46-я минута) и Алекс Дебринкэт (58-я минута).

Ранее от группы В место в плей-офф обеспечили себе хоккеисты России, Чехии и Швейцарии. От группы А в 1/4 финала сыграют сборные Канады, США, Финляндии и Германии. Команды будут играть крест-накрест: команды, занявшие первые места в своей группе, играют с теми, которые заняли четвертые места в другой группе. Аналогично команды, занявшие вторые места в своей группе, сыграют с командами, занявшими третьи места в другой группе.

Ранее обозреватель The Hockey News Стивен Эллис заявил в комментарии RT, что низкий интерес болельщиков США к чемпионату мира обусловлен тем, что сейчас параллельно с чемпионатом в Национальной хоккейной лиге проходят решающие этапы борьбы за Кубок Стэнли.

