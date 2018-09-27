ЧМ-2023 по хоккею пройдет в России

Фото: портал Москва 24/Анна Юргенсон

Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

По словам Ротенберга, решение приняли на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF).

В 2019 году турнир примет Словакия, затем Швейцария, Беларусь и Латвия (совместно) и Финляндия.

В 2024 году мировое первенство пройдет в Чехии, в 2025 году – в Швеции. Официально о месте проведения турниров объявят в мае 2019 года на годовом конгрессе IIHF в Словакии.

Ранее Новосибирск был выбран местом проведения молодежного чемпионата мира 2023 года.

Россия трижды принимала чемпионаты мира. В 2000 году турнир прошел в Санкт-Петербурге, его выиграла Чехия. Спустя семь лет турнир принимали Москва и Мытищи. Тогда золотые медали достались Канаде.

В 2016 году ЧМ принимали Москва и Санкт-Петербург. Победителем вновь стали канадцы.

Молодежные турниры проходили в России два раза – в 2001 году чемпионат прошел в подмосковном Подольске, в 2013 – в Уфе.