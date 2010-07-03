Россия уступила Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в полуфинале чемпионата мира. Встреча, состоявшаяся в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы., завершилась со счетом 1:0.
В составе соперников шайбу на 51-й минуте забросил Марко Анттила. Лучшим игроком сборной России в матче признан нападающий Кирилл Капризов. Он провел на льду 15 минут 41 секунду и записал в свой актив три броска по воротам соперника.
До этого момента команда России являлась единственной командой на чемпионате мира, которая одержала победы во всех восьми встречах. На предварительном раунде команда набрала 21 балл и заняла первое место в группе B, а в четвертьфинале переиграла США со счетом 4:3.
Сборные России и Финляндии в рамках чемпионатов мира встречались 20 раз – 10 побед в активе россиян, в девяти матчах оказались сильней финны, еще одна встреча завершилась вничью.
В 20 часов 15 минут на лед выйдут сборные Канады и Чехии. А финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.
Российская команда встретилась с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Конгресс Международной федерации хоккея ранее утвердил Санкт-Петербург в качестве места проведения чемпионата мира 2023 года. В Северной столице построят новую арену, вмещающую 21,5 тысячи зрителей на матчах. Еще одной ареной первенства станет Ледовый, рассчитанный на 12 тысяч зрителей.
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